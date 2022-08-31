iPhone 14 ／14 Max ／14 Pro／14 Pro Max 發布日在即，想不到知名分析師郭明錤又爆出iPhone 14 Pro / Pro Max 6個聞所未聞的絕秘新功能，喜歡拍照的朋友，最開心應該是14 Pro 的相機感光元素，面積比13 Pro 大57%，更裝置了全新設計的超廣角鋼頭，拍攝星空一流！究竟Apple新機皇還有甚麼意想不到的新功能呢？馬上睇睇！



未曝光新功能 01｜相機感光元件大 57%

13 Pro Max 機上代的拍攝能力已經比13 Pro 更好，而iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的主相機感光元件，預料將比 iPhone 13 Pro 大 57%，面積愈大代表捕捉的光線愈多。此外，知名分析師郭明錤更補充，14代的廣角鏡頭，畫素將會提升到 48MP。所以你會發現今次蘋果發布會宣傳照有如一片夜空上的星河，預料今代Pro / Pro Max 的夜攝能力又會再強化。

iPhone 14 Pro 相機感光元件大 57%

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未曝光新功能 02｜Vapor Chamber VC 散熱系統

有傳14 Pro 系列將會首次採用「VC 散熱系統（Vapor Chamber Thermal System ）」以排除CPU及電池運作時排出的熱力。

很多電競Android手機早已加入VC 散熱系統（beebom圖片）

未曝光新功能 03｜Satellite Connectivity 衛星通訊

iPhone 14 Pro 機將可使用Satellite Connectivity 衛星緊急通信，就算沒有手機網絡下仍可作文字通訊及緊急電話聯絡。

iPhone 14 Pro 或將支援 Satellite Connectivity 衛星通訊

未曝光新功能 04｜2TB 超大容量

Apple 由13 Pro 開始提供1TG容量，iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 就將上限加大至2TB。

iPhone 14 Pro 提供 2TB 超大容量

未曝光新功能 05｜Wi-Fi 6E 上網連線

14 Pro 及14 Pro Max 更可使用更快的Wi-Fi 6E，提供不重疊的160MHz 極速頻道，減低訊號干擾、降低延時、提升輸速度。

iPhone 14 Pro 將可使用 WiFi 6E 上網連線

未曝光新功能 06｜30W 快充火牛

Twitter知名爆料人 DuanRui 就指， iPhone 14 Pro 系列將支援Apple 30W 快充火牛。

iPhone 14 Pro 系列或將支援Apple 30W 快充火牛

Twitter知名爆料人 DuanRui 就指， iPhone 14 Pro 系列將支援全新的30W 快充火牛

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