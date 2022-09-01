Sony Xperia 5 IV發布｜攝力上乘但仍有價減？香港售價＄7000有找

Sony Xperia 5 IV 發表實機試｜Sony 近年的 Xperia 系列手機都會有 1、5、10 三線出品，今年已經是第四代，而在 Xperia 1 IV、10 IV 相繼上市之後，今日（9 月 1 日）Sony 就發表了另一旗艦機 Xperia 5 IV。



（蔡浩騰 攝）

一如過往的 Xperia 5 系列出品，Xperia 5 IV 在機型上就有所縮小，但今代在策略上就有所調整、不再是將 Sony Xperia 1 的旗艦規格照搬，故在售價上亦有所下調、對比上一代的 Xperia 5 III 更是便宜了一點，定位更為清晰。

Sony Xperia 5 IV 上手玩：機型縮小更好揸

在發售前夕，《香港01》科技玩物記者就有機會短暫試玩過 Sony Xperia 5 IV ，作為一貫的「縮小版」旗艦，Xperia 5 IV 盡可能地複製了 Xperia 1 IV 的造型，依然是採用 21：9 比例長屏幕，同時背面的玻璃亦由上代的亮面選材改成今代的磨沙處理，本身已經較為窄小的機身比例，令其縮小後拿上手的手感更佳。

機身較 Xperia 1 IV 縮小一個碼，女性用家用上手就更為得心應手了（蔡浩騰 攝）

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拍攝功能縮水反而更有利？

以往幾代的 Xperia 5 系列機，都是將 Xperia 1 系列的配置照搬至一部更細的機型當中，但來到今代，Sony 的策略就有所調整，雖然 Xperia 5 IV 的處理晶片與 Xperia 1 IV 同樣是 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1，但在拍攝鏡頭方面，Xperia 5 IV 就未有繼承 Xperia 1 IV 的潛望遠攝鏡，是故並不能做到 Xperia 1 IV 的無段式光學變焦。

然而 Xperia 5 IV 的拍攝鏡頭仍有相當不俗的輸出質素，除了可以拍攝到與 Xperia 1 IV 同樣高質的相片，又同樣支援 120fps 的慢動作等功能，加上機身的縮小、輕量化，令 Xperia 5 IV 作為「Snapshot 利器」的定位更為優秀。

與 Xperia 1 IV 同樣支援眼部追焦、Flawless Eye 防手震等高階技術，令 Xperia 5 IV 的鏡頭硬件縱然輸蝕，仍然不減其拍攝輸出的高質（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Sony Xperia 5 IV 實機試相👇👇👇

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Sony Xperia 5 IV 香港售價及發售詳情

Sony Xperia 5 IV 將 2022年9月中旬發售，提供 8GB RAM + 256GB ROM 版本，售價為港幣＄6,999，備有三種顏色選擇包括石墨黑、珍珠白及松濤綠。

https://www.sony.com.hk/zh/smartphones/products/xperia-5-iv

Sony 將於 9 月 2 日至 9 月 16 日期間推出預購優惠，顧客凡於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店、Sony 銷售熱線及特約零售商訂購，可獲贈專用抗菌物料手機套及額外第二年原廠延長保養，另外還有不同周邊產品的加購優惠，包括：

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