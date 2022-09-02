iPhone手機硬件鬥spec未必夠Android鬥，但統一完善、簡單易用的iOS介面，靠軟實力已深深縛無數果粉。然而近日台灣PTT討論區，卻有網民指iPhone的iMessage功能誕生11年，一直都覺得完全是沒用的垃圾，完全是「冇皇管」的詐騙集團垃圾短訊集中地，想不到竟有大量IPhone用家及果粉點頭表示同意，更笑言：早已直接關掉。



貼文一出收到大量回應，絕大多數網友同意樓主看法「對啊，專門給人免費詐騙」、「關掉之後就沒再收過詐騙訊息」、「其他國家也有被這樣濫用嗎？」、「其實除了詐騙集團根本無人用、關掉就好。」

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的確，iMessage在香港及台灣非常少人用，它特別之處是跟收發SMS的「訊息」app二合一；SMS在港、台地區已式微，用家多數已另外安裝Whatsapp、LINE或TG等通訊app；加上收到的九成九是投資、網購、朋友有急要找你、女生想交朋友、公司有大量安缺要請人等詐騙短信，給人印象非常差，除非是銀行、手機公司send SMS來，iPhone 用家基本上已絕對打開「訊息」這個app。

點樣熄iMessage？

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也冇用家撐iMessage

也有網民認為垃圾訊息多是因台灣地區少人用，錯的不是iMessage本身：「在美國應該很多人用」、「其實很好用，沒人用很可悲」、「明明就超好用」「Line詐騙才多吧！」。

iMessage是蘋果公司開發的一款即時通訊服務，自2011年起內建在iOS 5，除了發送文字，更可傳輸文件、圖像、影片、地點、聯繫訊息與群訊息，跨硬件與Mac機互聯甚至整合了FaceTime視像通訊，而且它是直接融合在SMS inbox內，打開「訊息」app就能看到，美國那邊仍有大量用家在用SMS，iPhone用家一個app睇晒SMS及iMessag。



後來Apple又開發了Animoj這小玩意，經由Face ID錄製臉部表情製作最長10秒的動態emoji表情，但吸引不到香港台灣用家轉會。

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