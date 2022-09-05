iPhone 14 售價、推出日期、8大焦點新功能｜Apple 發布會在香港時間 9 月 8 日凌晨 1 時就會舉行，萬眾矚目的 iPhone 14 系列亦將會在當晚亮相。足足一年的等待和數之不盡的傳聞，以下將會整合最新的 iPhone 14 系列消息，等果迷們可以率先期待一下 iPhone 14 系列有什麼新突破。



1）顏色



iPhone 14／14 Plus：

紫色﹑綠色﹑藍色﹑午夜色﹑星光色﹑紅色

iPhone 14 Pro／Pro Max：

紫色﹑松嶺綠色﹑石墨色﹑銀色﹑白色

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2）價錢



iPhone 14：749 美元（約$5,878.9）

iPhone 14 Plus：849 美元（約$6,663.8）

iPhone 14 Pro：1,049 美元（約$8,233.6）

iPhone 14 Pro Max：1,149 美元（約$9,018）

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3）儲存空間



TrendForce 分析 iPhone 14 Pro 兩款機將以 256GB 儲存空間起跳，最大更有可能達 2TB。4 款新機都會配備 6GB RAM。

4）A16晶片



iPhone 14 兩個級別的分別將反映在晶片上，只有 Pro 和 Pro Max 會升級 A16 仿生晶片，iPhone 14 和 14 Plus 會繼續用 A15 晶片。而 iPhone 14 Pro 將加入 VC 散熱系統，提升 A16 和 5G上網的散熱效果。

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5）打孔螢幕



iPhone 14 傳一改「M字額」，原先傳聞會使用「感嘆號」設計的打孔螢幕，不過最近再傳出會改用「藥丸」造型，而且在 FaceID 感應器和前鏡頭之間，加入一個私隱燈，當APP會使用鏡頭或定位時，就會顯示出綠色﹑橙色﹑藍色指示燈。

6）鏡頭升級



郭明錤預測 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 會提升到 4800 萬像素。透過「像素合併技術」解決在光源較暗的環境下出現噪點的問題，傳聞支援 8K 30fps 規格錄影。前鏡頭將支援自動對焦（AF）和升級 f/1.9 光圈。

7）支援30W有線快充



iPhone 14 Pro 和 Pro Max 傳支援 30W 快充，而無線充電效率保持不變。目前未有太多傳聞指今代會改用 USB-C 充電，估計會繼續保留 Lightning。

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8）電池續航力提升



iPhone 14 電池容量：3,279mAh

iPhone 14 Plus 電池容量：4,325mAh

iPhone 14 Pro 電池容量：3,200mAh

iPhone 14 Pro Max 電池容量：4,323mAh

9）電池百分比回歸



在 iOS 16 beta 5 中，Apple 在電池的圖標上增加了 iPhone 的電池百分比，相信 iPhone 14 自帶的 iOS 16 將會把這個功能回歸。

10）Satellite Connectivity 衛星通訊



iPhone 14 Pro 將可使用 Satellite Connectivity 衛星緊急通信，就算沒有網絡下，仍可作文字通訊及緊急電話聯絡。

資料來源：9To5Mac