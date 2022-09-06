Apple秋季發布會2022，iPhone 14以外9件或將登場新產品｜Apple 發布會還左不到兩天就開始（香港時間 9 月 8 日凌晨 1 時），除了預期之內的 iPhone 14 系列，其實還有很多 Apple 產品有機會在發布會中登場。到底今年有什麼傳聞的產品會推出呢？以下將預測 9 件產品的登場機率。



iPhone 14 系列－登場機率 99.9％

有傳今年將會推出4部iPhone 14，其中mini會改成Plus，而兩款高階機將不再用「M字額」設計，改成「藥丸」型打孔螢幕。不過有消息指，iPhone 14系列將會加價，加幅在50～100美元之間。

iPhone SE4 －登場機率 60％

iPhone 14 mini被取消，因此傳出Apple會推出下一代入門機 iPhone SE 4，外型有如有Home掣的iPhone 8，改用6.1 吋 LCD M字額全屏、機背單鏡頭的機身，價錢傳聞約為 400 美元（$3120港元）。

Apple Watch Series 8／Pro－登場機率95％

基本上每年的秋季發布會，都會有Apple Watch伴隨iPhone推出，預計Apple Watch Series 8亦將會推出。升級S8晶片，有望提升電池續航力。同時，傳加入體溫測量，用來協助生育計畫，以及加入撞車偵測功能，在必要時幫助通知緊急服務。

👇👇Apple發布會 9 件產品預測👇👇

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AirPods Pro 2－登場機率60％

連續3年傳會推出的AirPods Pro 2，今年也繼續有新傳閒，支援藍牙5.2和Apple 無損壓縮音訊編解碼（ALAC），以及充電盒會擁有咪克風和喇叭功能。不過，已經數年期望落空，就算有傳聞也不要抱太大希望今年真的會推出，

有傳推出紅色AirPods Pro充電盒

iPad 10－登場機率30％

早就有傳Apple正開發低成本iPad，類似iPad mini的設計，採較方正的邊框設計，保留Touch ID，重點是改用USB-C插頭，令iPad系列全部棄用Lightning。

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iPad Pro 2022－登場機率30％

發布會另一個主角，好可能就是M2 iPad Pro，配載最新的M2晶片後，CPU性能可提升18%，GPU可提升25%，記憶體也傳會升級為LPDDR5，以16GB RAM起跳。另外有傳支援無線充電，以及反向無線充電功能，為其他Apple產品充電。

（iPad Pro 2022 預想圖）

iMac Pro 2022－登場機率30％

今年曾傳出Apple會推出 27吋 mini-LED 的 iMac Pro，支援120h ProMotion刷新率，並有M1 Pro和M1 Max兩個選擇。有趣的是，傳出新iMac Pro將有主動冷卻系統，在超載的情況下會有風扇散熱聲。不過對比以上其他產品，iMac Pro出現在9月發布會的可能性較低。

Mac mini－登場機率30％

傳聞Mac mini有配備 M1X晶片的新設計，亦有一份Apple供應鏈的報告指出，Apple正增加新Mac mini的生產，不過目前的消息仍然不足，可以會在秋季發布會後再推出也不一定。

多次傳出Apple正開發AR／VR裝置

AR／VR裝置－登場機率10％

近年一直傳出Apple開發AR／VR裝置，彭博在8月更指出Apple在8個國家申請了三個AR／VR耳機的商標，不過有分析指產品會有2023年才會發布，而秋季發布會上，也有機會率先觀眾有關產品的部分內容。

iOS 16／iPadOS 16－登場機率100％

連同iPhone 14和iPad Pro 2022推出，iOS 和 iPadOS 也將會升級，將加入個人化解鎖畫面﹑新Widgets﹑一鍵退地﹑iCloud圖庫共享等新功能，同時期待進一步改善電池續航力。

資料來源：Macrumors﹑9to5mac