Apple Watch Ultra｜在剛完結的 Apple 發布會，Apple Watch 系列公布了一款意想不到的新產品—Apple Watch Ultra。針對各種極限運動和運動發燒友，Apple Watch Ultra 不論設計和功能，都比以往的 Apple Watch 強大，而一直被詬病的電池續航力問題，也在這一款智能手錶上得以改善。



Apple Watch Ultra 規格

Apple Watch Ultra 升級使用航天工業級鈦金屬製成，49 毫米錶殼尺寸，錶面使用平面藍寶石玻璃，以螢幕邊緣保護設計，具有歷來最光亮的 2,000 尼特 Retina 螢幕。全新「動作」按鈕以顯眼的國際橙色呈現，而且支援自訂按鈕，可以自行設定快速取用「體能訓練」app、「指南針航點」、「開始潛水」等功能。

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錶身配備三個內置咪高風，就算在嘈雜的環境也能維持一定的通話質素。利用適應性波束形成演算法和降噪演算法，Apple Watch Ultra 收音時會自行減低周圍環境的背景聲音，確保清晰分明的通話音質。

電池續航力升級

以往 Apple Watch 只可以連續使用約一日時間，Apple Watch Ultra 為用家帶來超勁的電池續航力，一般使用可以長達 36 小時，如以低耗電設定使用，更可以長達 60 小時，適合連續幾日的活動體驗，如登山或越野競賽。

精準 GPS 定位

登山者和耐力運動員很需要精準的 GPS 定位，來規劃路線和制定策劃。Apple Watch Ultra 的雙頻 GPS 結合 L1 及最新的 L5 頻率，透過全新的位置演算法，可以為用家提供準確的距離、配速及路線資料。

強大跑步數據追蹤

作為一隻針對運動功能的旗艦級智能手錶，Apple Watch Ultra 配備全新的跑步測量單位，用家的步幅、觸地時間、垂直振幅和跑步功率等指標都能在 Apple Watch Ultra 上找到。利用大螢幕的優勢，成為唯一一款可以同時顯示 6 項數據的 Apple Watch，用家無需要滑動螢幕，就能一次過了解時間﹑心跳BPM﹑距離等指標。

（Apple 直播截圖）

水類運動愛好者必買

Apple Watch Ultra 獲得 WR100（100m水深） 和 EN13319 認證，專門針對水類運動而設，配備全新深度計，在「水深」App會顯示時間、現處的深度、水溫、在水底的時間等資訊，配合《Oceanic+》App 進行水深至 40 米的休閒水肺潛水，用家可以在 Apple Watch Ultra 中，查看潛水所需的數據，甚至同步到 iPhone 記錄潛水顯示佈局和潛水日誌。

為不同運動﹑環境而設的錶帶

Apple Watch Ultra 分別推出越野手環﹑登峰手環﹑海洋錶帶，針對不同運動和環境需要，用家可以更換最合適的錶帶。越野手環是至今最薄的 Apple Watch 錶帶，織製布料柔軟又富彈性舒適貼合在手腕上；登峰手環採用連續編織手法編製，透過鈦金屬 G 型錶扣可以快速調節鬆緊度；海洋錶帶即配備鈦金屬錶扣及對應的彈簧圈環，錶帶以 fluoroelastomer 橡膠壓模而成，管狀構造令錶帶更穩固。

越野手環﹑登峰手環﹑海洋錶帶（官方圖片）

售價和上市日期

即日起接受預訂，並將在 9 月 23 日（星期五）發售。Apple Watch Ultra 售價為 $6,399。

（Apple 直播截圖）

Apple Watch Series 8

重點加入手腕溫度感應功能，每五秒會測量腕溫一次，可偵測到低至 0.1°C 的變化。通過體溫變化，提供更準確的經期預測，以及有助安排生育計劃。同時，如「經期追蹤」出現不規律或持續性點狀出血等問題時，用家也會收到通知，提示有可以存在潛在健康狀況。

Apple Watch Series 8（Apple 直播截圖）

車禍偵測

另一個重點功能是加入「車禍偵測」，通過陀螺儀和加速感應器的數據，利用感測器融合演算法計算出用家的動作數據，加上氣壓計、GPS 和 iPhone 的咪高風，偵測用家是否出現嚴重車禍。當偵測到嚴重車禍時，如果用家沒有回應 Apple Watch 查詢，就會自動致電緊急服務，並發送裝置定位，為用家提供協助。

Apple Watch Series 8 ＆SE 售價和上市日期

即日起接受預訂，並將在 9 月 16 日（星期五）發售。Apple Watch Series 8 售價由 $3,199 起，Apple Watch SE 售價由 HK$1,999 起。

（Apple 直播截圖）