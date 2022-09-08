iPhone 14／14 Pro vs 13／13 Pro規格詳盡比併｜應選擇哪一款？

iPhone 14、14 Pro與上代規格對比，應該如何選擇？｜iPhone 14及iPhone 14 Pro系列終於正式登場，今次記者就與上代iPhone 13及13 Pro作規格對比，看看哪些地方升級，究竟哪一款值得入手。



iPhone 14及14 Pro系列即將推出，不過同時iPhone 13仍然繼續有售（13 Pro官網停售），究竟單看規格之下，新舊iPhone有何不同？立刻詳盡為大家比併分析。

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iPhone 13、14 究竟邊款值得現在入手？

👇iPhone 14／14 Pro 與 13／13 Pro 規格對比👇

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iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro



iPhone 14 Pro／14 Pro Max雖然看起來與iPhone 13 Pro／Pro Max差不多，不過因為更換了新屏幕，解像度得以提升。而且加入「Always on display常亮顯示」以及戶外亮度提升至2000nits，相信以後在戶外使用時可以更清晰看到屏幕內容。新機換上了A16 Bionic處理器，官方指性能比上代得以提升，不過數據上就要之後實測才知道。

相機方面則大為提升，不單由1200萬像素提升至4800萬像素，而且更加入4合1合成像素功能，新iPhone可以拍攝一張品質更高的1200萬像素相片。不過廣角鏡的光圈稍為減小，由上代的F1.6減至今代的F1.78，或許因為像素及感光元件增大，吸光量增加而不受影響，但實際拍攝質素還是需要之後實測才知。自拍鏡頭光圈由上代的F2.2提升至F1.9。

另外，拍片方面，上代大受好評的「電影模式」今代提升至支援4K影片，而且新加入動作模式，可以令光學防震效果更為出色，因此相信iPhone 14 Pro無論影相及拍片方面，都比上代大幅升級。

另外，其他功能方面，iPhone 14 Pro對應藍牙5.3，在同時連接多個藍牙device時更加穩定；以及加入車禍偵測功能。

iPhone 14 Pro系列沒有了M字額，而且更升級為「Dynamic Island 動態島」，以動畫配合下令這小黑點變為更有趣的賣點，這亦是比iPhone 13 Pro更優勝的地方。

iPhone 14 vs iPhone 13



相對iPhone 14就有少少令人失望，因為與上代對比之下，發現升級的地方不算太大，每一樣都只算是「微升級」。如屏幕iPhone 14與iPhone 13的規格幾乎一樣；而處理器則與上代一樣A15 Bionic，但解放多一顆GPU核心，相信在打機或處理立體影像時，iPhone 14總會比iPhone 13稍為出色。新機亦加入了車禍偵測功能，不過如對於非車主用家就未必是十分重要的功能了。

相機鏡頭亦稍為微微升級，廣角鏡由1.6光圈增加至1.5光圈，換上了新的1200萬像素鏡頭，以及加入光影引擎以及拍片時對應動作模式，相信拍攝影像上總會有點升級。

感覺iPhone 14只算是上代的小修小補的新機，如iPhone 13的用家未必值得升上14，或直接14 Pro更化算。

總結：直升Pro更化算



總結而言，今代iPhone 14 Pro或Pro Max無論在外型、功能上都比上代iPhone 13 Pro系列升級不少，而售價亦都沒有大幅加價（每款只加$100）。都值得上代或之前iPhone用家升級。

不過相反iPhone 14升級幅度則令人有點失望，只是處理器及拍攝功能上稍為升級，而新加入的車禍偵測對於非車主用家而言，亦都是可有可無的功能。對於用iPhone 13的用家，未必有升級的必要。或如果想由舊iPhone用家升級的用家，還是建議直接升級至14 Pro或14 Pro Max更加化算。