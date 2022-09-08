iPhone 14／Plus 14 Pro Max首日入手搶機必學3招（附直購連結）

撰文：鍾世傑
出版：更新：

iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max 今年四款新iPhone 將同步於9月9日晚上開訂！不過正式上市日則分成兩批。如果想9月16日（五）首日入手新機，就要留意一些搶購技巧，一早做好準備。

同一日開訂｜分兩批發售

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus ： 9 月 9 日（星期五）晚上 8 時接受預訂，iPhone 14 9 月 16 日（星期五）發售、iPhone 14 Plus 10 月 7 日（星期五）發售。 iPhone 14 Pro、14 Pro Max：9 月9 日（星期五）晚上 8 時接受預訂，9 月16 日（星期五）發售。雖然近年iPhone都是「長開長有」，買機並不困難；但如果急首日就開箱玩，又或者其他「用途」就要留意一些重點了。

👉蘋果發布會懶人包｜iPhone 14、Apple Watch Ultra、AirPods Pro2

👇👇想9月16日首日購得iPhone 14／14 Plus／14 Pro／14 Pro Max 就要留意以下3個技巧及詳細重點解說！👇👇

+14

第1招 Apple Store Apps搶購「店內取貨」

iPhone／iPad用家安裝Apple Store Apps，及早登入自己的Apple ID，於9月9日晚8時搶購iPhone 14時比用網站購買更方便更有優勢。

第2招 Apple Store網頁搶購「店內取貨」

如果沒有iPhone或iPad，就只好利用網頁來訂購。9月9日晚上8時起點按下方的直購連結前往購買網頁，選擇好自己想購入的iPhone 14後，先不要加入購物袋，而取貨一欄「查看可用狀況」。

👇👇 iPhone 14 ／ 14 Plus ／ 14 Pro ／14 Pro Max 網頁直購連結 👇👇

iPhone 14

紫色 128GB紫色 256GB紫色 512GB藍色 128GB藍色 256GB藍色 512GB午夜暗色128GB午夜暗色 256GB午夜暗色 512GB星光色 128GB星光色 256GB星光色 512GB(PRODUCT)RED 128GB(PRODUCT)RED 256GB(PRODUCT)RED 512GB

iPhone 14 Plus

紫色 128GB紫色 256GB紫色 512GB藍色 128GB藍色 256GB藍色 512GB午夜暗色128GB午夜暗色 256GB午夜暗色 512GB星光色 128GB星光色 256GB星光色 512GB(PRODUCT)RED 128GB(PRODUCT)RED 256GB(PRODUCT)RED 512GB

iPhone 14 Pro
暗紫色 128GB暗紫色 256GB暗紫色 512GB暗紫色 1TB金色 128GB金色 256GB金色 512GB金色 1TB銀色 128GB銀色 256GB銀色 512GB銀色 1TB太空黑 128GB太空黑 256GB太空黑 512GB太空黑 1TB

iPhone 14 Pro Max
暗紫色 128GB暗紫色 256GB暗紫色 512GB暗紫色 1TB金色 128GB金色 256GB金色 512GB金色 1TB銀色 128GB銀色 256GB銀色 512GB銀色 1TB太空黑 128GB太空黑 256GB太空黑 512GB太空黑 1TB

第3招｜消費券用家注意！唔好用Apple Gift Card搶 iPhone 14

相信不少香港市民，早前已將消費券換成Apple Gift Card（Apple 禮品卡），部署好買iPhone 14。但記者發現，Apple已預設不接受用家在購買新上架貨品時使用Apple Gift Card，無法完成交易結帳，到時又要另外安排信用卡資料，得不嘗失！

消費券用家注意！唔好用Apple Gift Card搶 iPhone 14

👇👇iPhone 14﹑iPhone 14 Plus 規格／功能／顏色／售價／發售日👇👇

+9

👇👇iPhone 14 系列 4 機規格對比👇👇

+1

更多Apple 發布會懶人包：

最新相關文章

👉iPhone 14／14 Plus 售價、推出日｜電量﹑鏡頭升級！6大必買理由

👉iPhone 14 Pro必買4大理由｜規格大升級！新「動態島」介面夠吸引

👉iPhone 14／14 Pro vs 13／13 Pro規格詳盡比併｜應選擇哪一款？

👉Apple Watch Ultra｜60小時電量　強大跑步﹑潛水數據追蹤功能！

👉iPhone 14呢個型號必炒？專訪方保僑等科技達人、點評Apple新作

手機
Apple
iPhone 13
iPhone 14
iPhone