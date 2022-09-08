iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max 今年四款新iPhone 將同步於9月9日晚上開訂！不過正式上市日則分成兩批。如果想9月16日（五）首日入手新機，就要留意一些搶購技巧，一早做好準備。



同一日開訂｜分兩批發售

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus ： 9 月 9 日（星期五）晚上 8 時接受預訂，iPhone 14 9 月 16 日（星期五）發售、iPhone 14 Plus 10 月 7 日（星期五）發售。 iPhone 14 Pro、14 Pro Max：9 月9 日（星期五）晚上 8 時接受預訂，9 月16 日（星期五）發售。雖然近年iPhone都是「長開長有」，買機並不困難；但如果急首日就開箱玩，又或者其他「用途」就要留意一些重點了。

👉蘋果發布會懶人包｜iPhone 14、Apple Watch Ultra、AirPods Pro2

👇👇想9月16日首日購得iPhone 14／14 Plus／14 Pro／14 Pro Max 就要留意以下3個技巧及詳細重點解說！👇👇

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第1招 Apple Store Apps搶購「店內取貨」

iPhone／iPad用家安裝Apple Store Apps，及早登入自己的Apple ID，於9月9日晚8時搶購iPhone 14時比用網站購買更方便更有優勢。

第2招 Apple Store網頁搶購「店內取貨」

如果沒有iPhone或iPad，就只好利用網頁來訂購。9月9日晚上8時起點按下方的直購連結前往購買網頁，選擇好自己想購入的iPhone 14後，先不要加入購物袋，而取貨一欄「查看可用狀況」。

👇👇 iPhone 14 ／ 14 Plus ／ 14 Pro ／14 Pro Max 網頁直購連結 👇👇



iPhone 14

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iPhone 14 Plus

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iPhone 14 Pro

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iPhone 14 Pro Max

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第3招｜消費券用家注意！唔好用Apple Gift Card搶 iPhone 14

相信不少香港市民，早前已將消費券換成Apple Gift Card（Apple 禮品卡），部署好買iPhone 14。但記者發現，Apple已預設不接受用家在購買新上架貨品時使用Apple Gift Card，無法完成交易結帳，到時又要另外安排信用卡資料，得不嘗失！

消費券用家注意！唔好用Apple Gift Card搶 iPhone 14

👇👇iPhone 14﹑iPhone 14 Plus 規格／功能／顏色／售價／發售日👇👇

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👇👇iPhone 14 系列 4 機規格對比👇👇

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