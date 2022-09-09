iPhone Trade-in 換機攻略｜iPhone 14 系列在 8 日凌晨發布後，火速在 9 月 16 日上市，相信為數不少的果粉們都打算在近期將手上的舊 iPhone 賣走，iPhone 14 一推出就換機。然而根據過往的經驗以及先達場內人士的意見，現在未必是賣走舊 iPhone 的最佳時機。



Apple 回收價「食水深」、官方Trade-In僅求安心？

新機一出、舊機跌價是常識所在，而最快反映舊 iPhone 跌價的，當然就是 Apple 自家提供的回收參考價。在 iPhone 14 推出之後，Apple Trade-in 換購計畫的官方頁面加入了上一代的 iPhone 13 系列四機之回收價資料。

另外其他由 iPhone 12 系列直至 iPhone 6s 的舊機亦繼續停留在可回收的機種當中，不過價錢對比兩星期前就進一步下調，其中越新機種的跌幅就越大👇👇👇

不少果粉都會利用此 Trade-In 計劃進行一年一度的換機，皆因既方便又可以確保機內的資料不會外洩，然而值得一提的，是此價格卻是眾所周知的市場最低；而且翻查資料，Apple 今年度為 iPhone 13 系列提供的回收價對比去年同期為 iPhone 12 系列的回收價有所下調，由上年度的＄5950 跌至今年的＄5750，換言之 Apple 每回收一部舊機，就多賺＄200。

先達友：現在放機最賤價

如果非因安全、方便理由，識途老馬們都會在二手市場或找手機回收商進行賣機動作，如果與 Apple 官方的 Trade-In 價相比，隨時可以賺多＄2000 的差額。

以 csl 的參考回收價為例，Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 的回收價可達＄8100，對比 Apple 的官方價格高出＄2300（圖 csl）

但二手機市場價格相當波動何時放機才可以收得最高價？至少不會是現在。

先達手機店三禾電氣店東 Simon

先達手機店店東 Simon 過往都有沾手 iPhone 買賣的生意，早前在受訪時就稱，因為目前有新機登場，舊機尤其是仍然相當新的 iPhone 13 系列，回收價會被壓低。待 iPhone 14 炒賣潮、換機潮結束，市場上的 iPhone 13 機種數量會較少，屆時的回收價就會上調，用家大可以在到時才賣機「回血」都未遲。

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇