Apple 發布會公布了 Apple 今年最矚目的 iPhone 14，而 iOS 16 也在 9 月 12 日推出更新，今次新 iOS 版本加入了大量實用功能，包括客製化鎖機畫面﹑全新專注模式﹑一鍵退地等。在更新前，先介紹 15 個焦點功能，等大家快速上手。



個人化鎖定畫面

iOS 16全新鎖定畫面更具個人化，用家可以把相片主體呈現於鎖定畫面的時間位置前，也能加入新的 Widgets，在鎖機畫面上顯示更多用家需要的資訊，如耳機電量﹑空氣質素指數﹑鬧鐘等。

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iOS 16個人化鎖定畫面

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所有分頁加入「搜尋」

現時可以向下拉頁面，叫出搜尋功能。更新 iOS 16後，在每一個分頁中的下方，都會新增一個搜尋功能，讓用家方便找出需要的App和功能。

所有分頁加入「搜尋」

橫向使用 Face ID

現時 iPhone 只能在打直時使用 Face ID 解鎖，更新iOS 16後，就可以橫向 iPhone 時使用 Face ID，適用於 iPhone X 後各款機型。

圖片一鍵退地

App Store 雖然有很多執圖 app，不過也未夠內置的方便。iOS 16 將能分辨出照片的主體和背景，只要長按螢幕，就能完成快速退地，更可以拖曳到其他App上使用，如備忘錄﹑郵件等。

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