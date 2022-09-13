iOS 16 更新｜iPhone 於9月12日起可update最新作業系列，每次更新總有伏位／不足之處，連登討論區就有個「iOS16 哭喪區」，方便網民分享更新後體驗，share有沒有彈app（閃退）情況。



01｜唔知有得更新

不是人人都清楚自己的iPhone能夠更新至iOS 16／不少人見到可用更新只顯示iOS15.7，以為自己的iPhone沒分，其實留意一下，更新畫面下方會另外有iOS 16選項。

以下為官方公布支援更新機種：iPhone 8／iPhone 8 Plus／iPhone X／iPhone XR／iPhone XS／iPhone XS Max／iPhone 11／iPhone 11 Pro／iPhone 11 Pro Max／iPhone 12／iPhone 12 Mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max／iPhone 13／iPhone 13 Mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max／iPhone 14／iPhone 14 Plus／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max／iPhone SE 第 2 代（或更新型號）

iOS 16 更新網民發現7大中伏位

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02｜更新唔到apps

系統大更新，各種應該程式當然也會同步update，不少人發現升完iOS 16更新不到apps，其實不是iOS 16的問題，而是太多用戶同步連接Apple server，資源供不應求。只要等多一陣竟能夠正常update apps了。

03｜彈app

更新iOS最令人卻步原因，除了怕程式未完善影響電池表現、或是介面延慢，最多人擔心是每天都必須使用的銀行理財app、安心出行app有閃退「彈app」情況出現。連登討論區用戶集思廣益，已經試了大部分銀行理財app情況：

彈：渣打（更新後OK）／PPS 繳費靈／



3.1｜以下Apps唔彈

順暢無問題銀行理財apps：BC中銀／CCB建行／Citi／DBS／恆生／HSBC／PayMe／TAP N GO／八達通／Mox／Za Bank



其他順暢無問題apps：安心出行、實馬娘、Pokemon GO



04｜輔助使用小白點不見了

當年Touch ID實體Home掣常有人按到爛，都會開啟虛擬「小白點」，甚至用到成為習慣。有人報告更新iOS 16後白點會消息不見！好在，更新後只需要再做一次在setting 「設定」>「輔助使用」>「觸控」重新開啟即可。

05｜續航力．這部機出事別升

暫時睇網民留言，iOS 16續航力表現沒重大問題，只有少量人回報出街後倒水，可能是個別用家撞bug或有軟件特別食電。早前亦有YouTuber用iOS 16 BETA版做電量test，8代、SE用家真的不太建議升級。

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06｜電池百分比顯示點開？

iPhone電池百分比顯示，因配合FaceID 鏡頭瀏海位，屏幕頂部空間不足而取代了很久。而今次iOS 16終於又重新帶回這個舊功能。但需要進入「設定」>「電池」>「電池百分比」手動開啟。

網民實試發現，細屏機如XR, 11, 12 mini, 13mini 並不support電池百分比顯示，不過可在 lock screen開widget睇電量（大屏機反而沒有這選項）。

07｜iPadOS 16 十月先有

嗚…嗚…我的舊iPad好像不支援iPadOS 16呢，都不可以更新……安啦，平板iPadOS 16要等10月才可以更新，不必太緊張喔。