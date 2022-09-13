Sony Xperia 1 IV 電競套裝｜在 Xperia 5 IV 上市後，Sony 在 9 月 12 日又在網上舉行了一場新品發布會，但帶來的就並非傳聞中的 Xperia Pro-I 後繼機，而是年頭推出旗艦 Xperia 1 IV 的 Gaming Edition「電競套裝」，而今次的推出的 Xperia 1 IV 除了在規格上少作加強之外，整個套裝的「靈魂」所在則是 Sony 為了它而特別炮製的 Xperia Stream 散熱風扇。



Xperia Stream 甫登場就在網上引起莫大的議論聲音，而且評論以負面居多，《香港01》科技玩物記者早前就稍作試玩，究竟這風扇是否如網民口中的不濟？

Xperia Stream 外置風扇試玩：比想像中更佳的體驗？

在試玩 Xperia Stream 之前，記者曾做過一輪「功課」、理解一下 Xperia Stream 的劣評何來，而在閱讀片刻後就不難發覺，對於 Xperia Stream 的冷嘲熱諷，有很大程度是 Xperia 1 IV 散熱問題的延續、指 Xperia Stream 只是用來補救 Xperia 1 IV 發熱問題的臨時方案，然而上手過後就不難發現 Sony 還有其他的巧思放於其上。

Xperia Stream 在套上 Xperia 1 IV 之後提供了更為厚實的手感（蔡浩騰 攝）

首先在手感上，Xperia Stream 在套上 Xperia 1 IV 之後的確是補足了 Xperia 1 IV 本身較為扁平、難以長時間握持遊戲的缺點，並輔以橡膠機背提供了更為厚實的手感。

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而來到功能方面，首先大家最留意的當然就是 Xperia Stream 的風扇散熱功能。在裝上 Xperia Stream 之後，用戶可以根據效能或省電需要、於原本的遊戲功能中設置 Xperia Stream 的運作模式，可以變動的除了風扇轉速，還有屏幕的幀率以及觸控採樣率等等。

Xperia Stream 的最高轉速可達到 10200rpm，的確，加上了外置的風扇之後，一來不會直接接觸到最熱的機背，而在有效的散熱下，感覺上運行 PUBG Mobile 的掉幀機率是有所降低（蔡浩騰 攝）

Xperia Stream 的命名其實語帶相關，事關「Stream」除了可以解作「氣流」之外，亦可以解作「串流」、「直播」的意思。

在風扇以外，Xperia Stream 的下方就配備了 3.5mm 耳機插槽、HDMI 輸出、RJ45 LAN 線插槽以及用於充電的 USB-C 插槽，此配套正正就是為 YouTuber 或遊戲直播主服務，讓他們可以在確保網絡穩定、供電充足的情況下進行遊戲直播，同時可以將畫面連上電腦、以 OBS 軟件加入自己的直播美術。

優劣明顯的外置周邊

在短暫體驗過後，記者認為 Xperia Stream 並非網上言論形容般不濟，事實上它的確有效提升了 Xperia 1 IV 的手感，同時為 Xperia 1 IV 加入的額外插槽，更是在手機界別少見的配套，對於會用手機進行遊戲直播的用家， Xperia Stream 的確是有其作用。

Xperia Stream 為 Xperia 1 IV 加入的額外插槽，是在手機界別少見的配套（蔡浩騰 攝）

然而 Xperia Stream 的缺點也的確十分明顯，首先在設計上考慮得未及周到，例如可以更大膽地加入實體肩鍵、令其可以進行更多操作，而不需要玩家繼續倚賴觸控輸入。

加入那麼多插槽，但仍然要人用「蘭花手」打機？始終不大方便吧？（圖 Sony）

另一方面就是價錢，Xperia Stream 獨立購買需要港幣＄1199，而考慮到它的設計，大有可能只會支援 Xperia 1 IV 一部機，對往後推出的新機種兼容性幾乎是零，這個價格難免令人卻步。

但如果你事前並未入手 Xperia 1 IV 的話，Xperia Stream 亦會隨附在 Xperia 1 IV 的電競套裝中發售，不單止手機記憶體配置加強至 16GB RAM + 512GB ROM，官方價格上只是＄10,999，對比 12GB RAM + 512GB ROM 版本不過是加上＄500，顯然更值得考慮 － 只不過在同一個價位，愛打機的用戶或者已經

Xperia 1 IV 電競套裝售價及上市詳情

Sony 將於 2022年 9 月 15 日至 9 月 29 日期間推出 Xperia 1 IV Gaming Edition 電競套裝預購優惠，顧客凡於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店、Sony 銷售熱線及特約零售商訂購 Xperia 1 IV Gaming Edition 電競套裝，可獲贈專用抗菌物料手機套、玻璃屏幕保護貼及額外第二年原廠延長保養 (總值港幣＄978)。

此外，預購客戶更可以享有獨家預購升級優惠價，詳情如下，以＄499 優惠價加購原價＄799 的 Sony INZONE H3有線遊戲耳機。