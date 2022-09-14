iPhone 14上手實測｜iPhone 14、14 Pro及14 Pro Max三款新機提早入手，已有另文為大家詳盡實測iPhone 14 Pro Max究竟值不值得出機。接下來便是今次的「第二主角」登場，粉藍色iPhone 14上手評測試玩。



iPhone 14開箱實測（陳葦慈攝）

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．五色機身選擇

iPhone 14與14 Pro／14 Pro Max同日推出，反而6.7吋的iPhone 14 Plus要等到10月7日才正式推出，有點可惜。今次記者取得的粉藍色機身iPhone 14正是今次新色之一。而粉藍色的機身有點上代iPhone 13 Pro的天藍色的影子，記者覺得看起來比上代的深藍色更好看。另外，粉紫色機身相信亦都是今代比較多女性果迷選擇的顏色，雖然此炒紫色有點像iPhone 12時的紫色機身，但一看機背對角設計鏡頭依然搶眼。

👇iPhone 14 天藍色機身細節👇

👇iPhone 14 其他顏色機身👇

iPhone 14 其他顏色機身

．A15 Bionic加強版晶片



論性能方面，處理器雖然與上代同樣是A15 Bionic，但解放了多一個GPU核心下，整體性能稍為提升。利用GeekBench 5跑分時，可以看到CPU的效能只比上代強一點點、與iPhone 13 Pro睇齊；但圖像處理方面，iPhone 14則比上代快近20%（雖然仍有一點點比不上iPhone 13 Pro）。再利用Antutu跑分看到總合分數，iPhone 14取得約84萬分，與iPhone 13 Pro Max接近（甚至少許超越），亦比上代的81萬分高出近5%分數。雖然數字上iPhone 14的確比13強一點，但一般使用或打機未必會感到非常大的差異。

GeekBench 5跑分比較



iPhone 14 Pro Max

CPU：1881（單核）、5451（多核）

Metal：15500

iPhone 13 Pro Max

CPU：1735（單核）、4728（多核）

Metal：14170

iPhone 14

CPU：1753（單核）、4665（多核）

Metal：12154

iPhone 13

CPU：1671（單核）、4404（多核）

Metal：10708

Antutu跑分比較



iPhone 14 Pro Max：970839分

iPhone 13 Pro Max：832271分

iPhone 14：842464分

iPhone 13：816355分

iPhone 12、13、14（陳葦慈攝）

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．前後鏡頭進化



根據官方所指今代iPhone 14無論超廣角鏡及廣角鏡都比上代加強，廣角鏡加大光圈至F1.5、感光元件加大，令低光環境拍攝時仍可比上代多49%光量進入，配合光學防震功能下，令低光環境下拍攝比上代進步出色得多。另外，前置TrueDepth Camera亦都由F2.2光圈增大至F1.9，增加約38%光線進入感光元件下，同樣可以大幅加強低光環境拍攝的相片。另外今代自拍鏡頭加入了自動對焦功能，令用家自拍時更可以拍攝出更出色的人像照片。

iPhone 14 記者實機試影

超廣角低光拍攝

廣角鏡近拍

超廣角黃昏照

單獨看iPhone 14的風景拍攝、夜拍等相片，都有非常不錯的質素，尤其是超廣角鏡頭拍攝的相片影像細緻度比上代更出色。

iPhone 14 vs 13 夜拍相片對比

可以看到以上對比相片，因為iPhone 14的感光元件及光圈都比iPhone 13稍大，因更短時間進光量增加，影像明顯雜訊較少、或曝光時間較短便可以拍攝出相同效果。因此可看到iPhone 14的鏡頭的確比上代稍為優勝。

續航力及屏幕與上代有差異嗎？

今代iPhone 14電池容量雖然比上代稍多（iPhone 14＞3279 mAh；iPhone 13＞3227 mAh），但續航力並沒有非常顯著的提升，只是由19小時稍為提升至20小時。而屏幕規格更是與上代iPhone 13一樣，並沒有加入ProMotion技術（最高120Hz更新率），這方面就令記者感到有一點失望。

與iPhone 14一樣完全對應MagSafe配件。（陳葦慈攝）

iPhone 14整體上性能升級的確不算很多：比上一代稍為加強的處理器、同規格的屏幕、電池量稍為提升一點，只有相機質素比iPhone 13有較明顯的提升，對於一般iPhone用家，新機吸引力的確不足。記者不少身邊朋友想買iPhone 14都是被全新粉紫色或天藍色機身吸引。如論性價比，或許買回iPhone 13或13 Pro更抵。 iPhone 14值得買嗎？總結

👇iPhone 14／14 Plus規格👇

👇iPhone 13 vs 14規格對比👇