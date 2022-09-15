iPhone 14搶機｜Apple官網搶到10月、3大方法隨時Walk-in都有機？

iPhone 14 入手攻略｜Apple iPhone 14 系列在 9 月 16 日就正式開售，按照初開訂時的情況看來，今代的 iPhone 14、尤其是規格較強的 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 型號都十分搶手，首日到店取機的名額被搶光不止，同時訂購送貨的時間亦陸續排到 10 月尾。

在 iPhone 14 系列炒賣潮未完之前，普通用家都難以在 Apple Store 上搶到新機，但其實有心入手的話還有幾個途徑可循。



【1】零售渠道

在 iPhone 14 系列的發售前期，Apple Store 門市都只會供已在網上訂購了新機並選擇了到店取貨的客人取機，而以目前的訂購情況推測，在發售大約一周後 iPhone 14 就可以在 Apple Store Walk-in 購買，但更為搶手的 iPhone 14 Pro 以及 Pro Max 則依然不會開放在 Apple Store Walk-in 購買。

豐澤在 iPhone 12 時有提供排隊 Walk-in 購買 iPhone，然而因疫情關係，今年未必會有相似安排（資料圖片）

然而在 Apple Store 以外，其他的大型連鎖零售店以及 Apple 授權店都會有機會有現貨發售，但如果要以原價入手 Pro 型號，仍然會以網上預約較為優先；而如果不介意炒價入手，有部份零售店如衛訊、百老匯在過去幾年都會有自行訂價的 iPhone 發售，大概會與先達回收價看齊，沒錯引起頗大爭議，但心急入手的機主仍然會買單。

【2】網購

在 Apple Store 官網以外，眾多網購渠道都會不定期地提供 iPhone 現貨訂購，例如豐澤、友和、HKT 旗下的 Club Shopping 以及 HKBN 旗下的 Home+ 等等，基本上在開售前都會有相關公告，如果有需要的可以留意他們的 Facebook 專頁。

HKBN Home+ 已經預告了在 9 月 16 日 8：30 起開放 iPhone 14 系列的預購（圖 HOME+）

HKBN Home+ 已經預告了在 9 月 16 日 8：30 起就可以在其官網的「Apple現貨專區」購買iPhone 14系列，即可享 AppleCare+、Choetech 或 ESR 配件8折優惠，及以 $38 加購 Choetech PD20W 快速充電器。購買iPhone 14 Pro或Pro Max 更可額外享有免費AT+ 12個月延長保養計劃。

【3】上台出機

近年的 iPhone Pro 型號在零售／網購市場都是「爭崩頭」，但其實在電訊商的供貨是相對穩定，只要肯簽合約上台出機，基本上不難即時拿機，詳細的優惠、Plan 價細節可以參考此文章。然而值得一提的，是電訊商出機的 iPhone 是必須要拆機激活的，如果是想要「劏機」轉手的話，留意這可是會影響售價的。