iPhone 14 炒價爆升原因？ iPhone 14 Pro及 Pro Max 先達炒價愈炒愈有，同去年iPhone 13有很大分別，令不少人大跌眼鏡。究竟為什麼會愈炒愈有？記者向先達行內人聽下，原來今次爆炒的原因竟不是大陸市場？之後仲有得炒嗎？



iPhone 14 Pro今年爆炒，由早上每部+1000蚊，中午狂炒至每部至少+3300蚊（截至16／9 下午1時，每台iPhone 14 Pro Max 256GB可賺近$3300以上），而且還愈炒愈有，甚至比起去年的炒風更甚，令不少人大跌眼鏡。記者向不願透露名字的先達收機鋪老闆訪問時，他指今次收機並非大陸買手推高回收價，反而是「另一個國家」的買手，大手搶機所致！

iPhone 14 Pro系列炒價不斷攀升，近年難得一見。（歐嘉樂 攝）

「琴晚已經收到風今次iPhone 14 Pro的需求很高，尤其是俄羅斯等歐洲買手，大手收機才推高炒價。看到琴晚基本都已經+1500起，但似乎仍然供不應求，因此炒價繼續直線上升。」先達行內人指。

不少先達收機鋪第一日不斷將回收價推高才收到機。（歐嘉樂 攝）

年初美國向俄羅斯制裁，已有不少美國企業早前撤出俄羅斯，而Apple亦都早已停止於俄羅斯賣iPhone。

究竟接下來會否繼續有得炒？「始終香港是全球最平賣iPhone地方之一，相信還有一定水位，以往慣例，9月內收機應該點都有錢賺。」但現時才訂機最快都要11月才收機，到時還有沒有「水位」呢？這就不得而知喇。「炒還炒，都要記得量力而為。」行內人最後叮囑。