iPhone 14 Pro／14 Pro Max現貨訂機攻略｜iPhone 14／14 Pro系列正式推出，首日推出時新機賣得火熱，無論是iPhone 14 Pro或14 Pro Max都不少果迷爭先搶購。不過現在才出手購買，Apple Store網訂就需要至少等1－2個月才出到貨。不想上台買機，其實還有方法可以訂購現貨即日取貨的方法，這便是選擇Apple Store店取方法，而且每日定時都會有貨補上架，識得「補」，要買iPhone 14 Pro／14 Pro Max沒有難度。



不想上台，又不想Apple網店訂等2個月才有機，其實還有方法可以即日購買現貨iPhone 14 Pro／14 Pro Max。這便是選擇Apple Store的「店取」購機方法。不過每日貨量及店取qouta有限，而且可購買的時間亦有限，想買即日貨就要有少少技巧了。

想買iPhone 14 Pro／14 Pro Max即日貨，可選擇店取方法（歐嘉樂攝）

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👇Apple Store每日店取訂機方法👇

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雖然以上是以iOS app「Apple Store」示範訂購，但一般非iOS用家亦可以於Apple Store網店上以同樣的方式選擇「店取」訂購。不過每日貨量qouta有限，最好每日早上8：00準時上線看看補貨情況。而每日亦隨機不時會有少量現貨突然上架，亦可搏一搏運氣。

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據記者所知，如果只是想買iPhone 14，店鋪貨量應該十分充足，walk in應該都可以買到。（歐嘉樂攝）

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