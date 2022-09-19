自從雪櫃﹑飲水機﹑氣炸鍋等智能家電都可以連上 Wi-Fi 後，對 Router（路由器）的要求就越來越高，就算家居寬頻使用極快的 plan，如果沒有一個合適的 Router 也只是浪費。

同時，選擇 Router時又要根據家居大小﹑裝置數量﹑使用需要等因素去，對很多人來說都是非常頭痛的事。以下將分享數個選擇 Router 的貼士，以及推介優惠型號，方便大家比較和選擇。



豐澤網店 Wi-Fi Router 減價優惠

豐澤由即日起至 9 月 25 日，在網店推出 Router 快閃優惠，超過 100 款產品低至 51 折出售，當中包括 Mesh Wi-Fi 和 Wi-Fi 6 的 Router。其中，Netgear RBK752 orbi AX4200 三頻（兩件裝）和 Linksys Velop MX8400 AX4200 三頻（兩件裝），分別75折和8折優惠，同樣適合家中有大量裝置用家。

Mesh Wifi

對於較大和比較多牆的家居，其實 Mesh Wi-Fi Router 是一個較好的選擇。透過一部主機和最少一部衛星機，在家中形成一個更大的網絡覆蓋範圍。就算移動到主機範圍外，也能無縫連接衛星機的訊號，也能解決駁線的問題。

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Wi-Fi 6 Router

如果對網速要求較高，而且經常會同時使用多個裝置的用家，就建議使用 Wi-Fi 6 Router，以降低網絡的延遲性。如 4K／8K 電視﹑電競電腦﹑家用遊戲機等，都要求高傳輸速度和低延遲的網速。在 Wi-Fi 6e 未算普及的時候，趁優惠入手 Wi-Fi 6 Router 也是不錯的選擇。

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