iPhone 14推出，又到換機好時機！不少人都因為手頭的舊iPhone很好用，戰了數年都未換機，台灣PTT討論區就有人出po問「今年的iPhone的換機潮會是哪些族群？」想知道那一代iPhone的機主最想換手機，討論吸引了不少網民參與，更引來不少「苦主」哭訴自己最不滿的是那代iPhone！



有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主齊哭



一代機王6S應該退役

iPhone 6S 因為多次升級仍然有份，被封面長壽機神，然而神也有緣盡的一日，很多人認為6S機主會與7、8代仍使用home掣TouchID的舊機用家是時候要換機了：「又冇得升iOS 16，粒U都到極限啦，仲點再戰一年呀？」

一代機王6S應該退役

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11代冇5G點生存！X系列都應該換啦！

另外就是X、XR、XS等第一代FaceID全屏，但未提供3鏡頭的機款；也有人認為現在已是5G時代，所以11代用家也應該考慮升級。

X系列都應該換啦！

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iPhone 12 這點最招人厭

其實每個人用過的iPhone款式均不相同，各有各意見是沒有準則可言的。不過討論串中，真的有非常多人對12代感到不滿，最多人提出應該換機的，是型號相對更加新的iPhone 12，原因是12代的電池續航力表現非常差勁：「12代粒電真係好廢到想掉部機落地」、「12代電代真是史上最爛」、「部12pro成日都熱到可以煎蛋，想換！」

iPhone 12 這點最招人厭

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