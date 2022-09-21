Apple Watch Ultra vs 8 vs SE，三款新Apple Watch規格大比併！應該如何選擇？｜Apple Watch Ultra終於正式推出，同一時間有Apple Watch 8、SE 2以及Ultra，不知道如何選擇好？下文就為大家作詳盡的規格一覽，以及分析適合的買家。



Apple Watch Ultra vs 8 vs SE 規格對比👇

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買Apple Watch Ultra！



因為Apple Watch Ultra的定位是一隻較為專業用途的運動手錶，以鈦金屬打造的錶身加上100m防水（40m潛水）效能，加上雙頻GPS及加入自訂實體鍵，對於喜歡行山、越野、潛水的用家就非常合適。加上屏幕光度提升至2000nits，就算太陽底下都可以清楚看到錶面資訊，多戶外活動的用家亦都合適。雖然售價達六千多元，但以功能及物料計算，已算是同級之中售價合理之選。

全平屏幕加上2000nits光度，屏幕文字太陽底下都可清晰可見。（陳葦慈 攝）

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買Apple Watch 8！



中價位的Apple Watch 8，功能基本上已有九成Ultra，主要只欠大屏幕及潛水效能，但對於運動員，或喜歡運動的用家亦都是不錯的選擇。不過因為功能上與上代並沒有非常大的進步（主要加入了體溫偵測，用來計算女性月經／排卵周期），Apple Watch 7的舊用家未必需要升級（或直接升上Ultra就更好）。

Apple Watch 8功能齊備，對於喜愛運動健康的用家首選。（黃寶瑩 攝）

買Apple Watch SE 2！



最平只需$1999便可以購入的Apple Watch SE 2，可算是歷史上最抵買的Apple Watch。論性能換上了與Apple Watch 8同級的處理器，操作上亦都非常爽快。只基本心率、跌倒偵測功能都已經非常齊全，用作一般運動紀錄已非常夠用。對於一般人、不常運動，只是用作基本運動紀錄或買給老人家多一個保障（跌倒偵測），又或者是Apple Watch 5或之前／SE1的用家，想升級新錶的budget buyer，Apple Watch SE 2的確是非常抵玩的選擇。

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