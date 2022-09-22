iOS 16 推出後，評論好壞參半，雖有不少用家期待的新功能（如人化鎖定畫面）加入和電池百分比回歸，不過實際用落發現存在很多 bug，甚至第一次出現影響到鏡頭震動的嚴重錯誤。Apple 已經推出 iOS 16.1 Beta 2，亦預計會在 10 月初推出正式版，以下將整合 iOS 16.1 的新功能和修正。



1）重新設計電池百分比

iOS 16 回歸用家推崇的實用功能－手機電池百分比，不過現時打開數字顯示後，電池百分比會顯示「滿格」的靜態圖，令用家有點混亂。iOS 16.1 將參考用家和設計師建議，把只有數字變化改成，電池圖示也會根據電量調整，更加直觀了解現時電量情況。

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重新設計電池百分比

2）鎖機畫面叉電百分比

iOS 15 在鎖機畫面叉電時，會在時間的上方顯示電池百分比。更新 iOS 16 後，可能因右上角已有電池百分比，所以在畫面中心位置不再顯示。而 iOS 16.1 又將會回歸電池百分比提示，不過只在喚起螢幕，或插入叉電線時，才會短暫跳出提示。

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鎖機畫面叉電百分比

3）複製與貼上權限

iOS 16 存在複製與貼上的 bug，當用家在「訊息」複製文字到「備忘錄」時，會跳出允許要求，即使用家點選「允許貼上」，但之後仍會持續出現權限提示，而 iOS 16.1 將修正這個問題。

複製與貼上權限修正

4）修復三指手勢錯誤

用家在 iOS 16 想使用三指手勢操作時，在部分 App 上沒法辨識三指手勢功能，iOS 16.1 也將修復錯誤。

5）修正 GPS 定位錯誤

用家在 iOS 16.1 Beta 1 發現，iPhone 14 Pro 的 GPS 定位出現嚴重錯誤，而在 iOS 16.1 Beta 2 中已得到修正。

有用戶拍片，反映 iPhone 14 Pro 鏡頭震動bug，更會發出明顯的噪音（Twitter @LukeMiani 圖片）讚好521500370

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6）iPhone 14 Pro 鏡頭震動 bug

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 部分用家發現，當使用第三方 App 打開相機時，如 Snapchat﹑TikTok﹑Instagram 等，三鏡頭會出現震動，以及發出噪音。Apple 向彭博社發出的聲明中，承認了這個問題，並將會推出修復更新，可能會連同 iOS 16.1 一拼推出。

資料來源：9To5Mac