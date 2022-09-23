Windows 11免費升級即將完結？微軟官方Q&A透露玄機 快速更新教學｜現時Windows 10用家可以免費升級至Windows 11，微軟官方也一直未有為此免費升級施加期限；不過沒有期限不等於永遠，而Win11免費升級的期間有可能在下個月完結，怕錯過免費升級的用戶可能要考慮快點進行升級了。



微軟官方指10月5日後有機會收費 無講死但先升級都無壞

現時Windows 10用家可以免費升級至Windows 11，微軟官方也一直未有為此免費升級施加期限，因此現時用慣了Win10、各種遊戲、軟件、插件用得安定的情況之下不少用家都並沒有太多誘因去升級成Win11，畢竟有可能一升級Windows之下一直以沒問題的軟件有可能就突然用不到了。

不過沒有期限並不等於永遠隨時都可以免費升級，最近有人發現在Microsoft有關Windows11免費升級的說明頁面中，提及由Win10到Win11的免費更新雖然未有公布確實期限，但只保證到2022年10月5日之前為止；換言之在今年10月5日之後，Win11免費升級可以隨時完結。

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/smb/column-windows-11-free-upgrade.aspx

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當然並不是說一到10月5日之後就馬上需要付費升級，而且一般而言就算免費升級期間將要完結，Microsoft也會在完結之前另行發出通知讓用家「趕尾班車」升級；但如果怕之後忘記了而錯過免費升級機會的話，趁現在先升級到Win11、提早習慣新系統亦是一個好選擇。

至於升級的方法也十分簡單，Win10用戶只需要點選開始->設定->更新與安全性，在系統檢查完相容性之後便可以一鍵升級至Win11。

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另外由Win10升級到Win11的話，一些型號較舊的CPU可能已不再支援，如果電腦比較舊的話，可以在升級之看一看支援Win11的CPU型號列表，看看自己能否無痛升級。

Windows 11的系統要求。https://www.microsoft.com/zh-tw/windows/get-windows-11

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