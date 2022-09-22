AirPods Pro 2規格比併｜舊AirPods、Beats Fit Pro邊款值得買

AirPods Pro 2規格比併，與舊AirPods、Beats Fit Pro比較邊款最值得入手？｜AirPods Pro 2終於正式推出，無論質素及降噪效能上都比上代得以提升，不過對於一般人而言，如果想買便宜一點的選擇，或選擇其他款式的耳機，舊AirPods或Beats Fit Pro是否另類選擇？下文就為大家作規格對比、比併，即睇多款AirPods及Beats Fit Pro邊款值得買。



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👇👇AirPods Pro 2 vs Beats Fit Pro vs AirPods 2 規格比併👇👇

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最佳選擇：AirPods Pro 2



如果不計較價錢，AirPods Pro 2無論降噪效能、續航力、功能上都是多款Apple耳機（包括Beats Fit Pro）之中最為出色的一款，不過相對售價亦都是較貴的一款。不過如果不計較價錢的話，記者建議大家一定是優先選擇AirPods Pro 2。

AirPods Pro 2是同級Apple耳機中最佳選擇（陳葦慈 攝）

與上一代比較，雖然外型沒有太大分別，但內裡性能真的大為升級，第二代值得入手。（陳葦慈 攝）

耳朵不想太焗束、Budget有限：AirPods 3



如果想只是用來iPhone聽聽歌以及打電話用，又不想用耳塞太焗束，AirPods 3的確是可以選擇，性能上除了降噪外，其他功能上與AirPods Pro 2都相當近似，而且售價稍為便宜一點。如果是選擇沒有MagSafe充電版本，最平只需$1399（如果外邊店鋪買可以更平一點），亦都是budget有限的果迷可考慮的選擇（不過只差幾百元，還是強烈建議AirPods Pro 2）。

AirPods 2、AirPods 3、AirPods Pro（龔嘉盛 攝）

想玩多色：Beats Fit Pro



不想只用單調的白色耳機，又想有防水可運動的耳機，Beats Fit Pro就是最佳的選擇，基本上它已有AirPods Pro絕大部份的功能，而且與iPhone的連繫性能極高，如果想玩色系耳機，就只有Beats Fit Pro這個選擇。

Beats Fit Pro（資料圖片）

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