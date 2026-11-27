特區護照續期／換領 免預約、證件相 3分鐘完成手續 2026｜早前一些特區護照新聞，令不少人特別留意自己的護照有沒有缺頁，或即將過期。其實如果自己的passport快將夠期，倒不如及早更換還好。雖然可以網上直接申請、或預約。記者建議還有另一個方法，不單不需要預約、沒有每日限制，亦不需要準備證件相。記者更在這幾天實測這方法，真的不太需要排隊，3分鐘就完成申請，非常方便。



要為香港特區護照續期／換領，除了網上預約或郵寄之外，最多人用的方式相信是網上直接申請。可是早前因為太多人同時需要申請，搞到網上申請網站死機，又不知何時才可以申請到。其實還有方法可以毋須預約、又不需要準備證件相，甚至忘記帶舊特區護照都可以walkin申請，這便是利用「自助服務站」申請。記者剛好本特區護照於今年9月到期，就實測一下利用「自助服務站」申請是否那麼便利！

想更換特區護照十分方便，除了網上預約外，直接walkin「自助服務站」都可以辦利續證手續，又快又方便。（林勇攝）

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本港有多個自助服務站，大多幾乎不需要排隊就可以直接申請。

👇👇利用自助服務站申請續期特區護照步驟👇👇

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1. 先將智能身份證放入右邊卡槽，如晶片太舊未能讀取便使用上方的掃描器掃描證件。



2. 然後將手指放在右方指紋掃描器上確認申請人身份。



3. 選擇更換多少頁的特區護照，然後再選擇即時拍攝相片，或掃描相片。



4. 因為記者沒有任何準備，選擇了即時在自助機上拍攝。



5. 會有3次拍攝機會（每次3張），在這些拍攝出來的相片中選擇一張自己最喜歡的。



6. 然後輸入自己的聯絡電話號碼。



7. 輸入可聯絡得到的email或住址，記者今次就選擇輸入email。



8. 輸入完email／地址後，便可以由8個入境處中選擇其一個地方取回證件。



9. 完成輸入資料後，便在下方簽署作實。



10. 檢查輸入的所有資料有沒有錯誤，點按「確定」。



11. 選擇付款方式，除了EPS及八達通外，近年亦加入了不少新的付款方式，如PayMe、AlipayHK、WeChatPay、Tag&Go、BoC Pay及TnG。



12. 不過大家要留意，消費券是不能用於申請證件上使用。



13. 記者今次就用PayMe付費，只需要打開手機app，然後直接掃QR Code便完成付費，非常方便。



14. 完成以上步驟都只是大約3分鐘左右，取得收據後便可以根據收據上所寫的日期回來選擇的地方取證。



15. 記者就大約只需一個星期，7個工作天左右便可以回來取證，記得帶回原本舊證，以及本人親身取證（如要代取需要填寫授權信）。



全港 8個服務站位置

－自助個人證件服務 - 領取個人證件服務站（將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓地下高層及2樓）

－港島區簽發旅行證件辦事處（香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓）

－入境事務處-東九龍辦事處（九龍藍田匯景道8號匯景花園匯景廣場第2層）

－入境事務處-西九龍辦事處（九龍尖沙咀金巴利街二十八號地下）

－入境事務處-沙田辦事處（新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓）

－入境事務處-火炭辦事處（新界火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位）

－入境事務處-屯門辦事處（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓）

－入境事務處-元朗辦事處（新界元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓）

香港特區護照申請費用 申請人類別 護照有效期 32頁收費 48頁收費 16歲或以上人士 10年 $430 ＄520 16歲以下人士 5年 $215 $260

資料來源：香港入境事務處