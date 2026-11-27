特區護照續期／換領2026｜極速完成手續｜Walkin免預約一星期取證
特區護照續期／換領 免預約、證件相 3分鐘完成手續 2026｜早前一些特區護照新聞，令不少人特別留意自己的護照有沒有缺頁，或即將過期。其實如果自己的passport快將夠期，倒不如及早更換還好。雖然可以網上直接申請、或預約。記者建議還有另一個方法，不單不需要預約、沒有每日限制，亦不需要準備證件相。記者更在這幾天實測這方法，真的不太需要排隊，3分鐘就完成申請，非常方便。
要為香港特區護照續期／換領，除了網上預約或郵寄之外，最多人用的方式相信是網上直接申請。可是早前因為太多人同時需要申請，搞到網上申請網站死機，又不知何時才可以申請到。其實還有方法可以毋須預約、又不需要準備證件相，甚至忘記帶舊特區護照都可以walkin申請，這便是利用「自助服務站」申請。記者剛好本特區護照於今年9月到期，就實測一下利用「自助服務站」申請是否那麼便利！
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本港有多個自助服務站，大多幾乎不需要排隊就可以直接申請。
👇👇利用自助服務站申請續期特區護照步驟👇👇
1. 先將智能身份證放入右邊卡槽，如晶片太舊未能讀取便使用上方的掃描器掃描證件。
2. 然後將手指放在右方指紋掃描器上確認申請人身份。
3. 選擇更換多少頁的特區護照，然後再選擇即時拍攝相片，或掃描相片。
4. 因為記者沒有任何準備，選擇了即時在自助機上拍攝。
5. 會有3次拍攝機會（每次3張），在這些拍攝出來的相片中選擇一張自己最喜歡的。
6. 然後輸入自己的聯絡電話號碼。
7. 輸入可聯絡得到的email或住址，記者今次就選擇輸入email。
8. 輸入完email／地址後，便可以由8個入境處中選擇其一個地方取回證件。
9. 完成輸入資料後，便在下方簽署作實。
10. 檢查輸入的所有資料有沒有錯誤，點按「確定」。
11. 選擇付款方式，除了EPS及八達通外，近年亦加入了不少新的付款方式，如PayMe、AlipayHK、WeChatPay、Tag&Go、BoC Pay及TnG。
12. 不過大家要留意，消費券是不能用於申請證件上使用。
13. 記者今次就用PayMe付費，只需要打開手機app，然後直接掃QR Code便完成付費，非常方便。
14. 完成以上步驟都只是大約3分鐘左右，取得收據後便可以根據收據上所寫的日期回來選擇的地方取證。
15. 記者就大約只需一個星期，7個工作天左右便可以回來取證，記得帶回原本舊證，以及本人親身取證（如要代取需要填寫授權信）。
全港 8個服務站位置
－自助個人證件服務 - 領取個人證件服務站（將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓地下高層及2樓）
－港島區簽發旅行證件辦事處（香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓）
－入境事務處-東九龍辦事處（九龍藍田匯景道8號匯景花園匯景廣場第2層）
－入境事務處-西九龍辦事處（九龍尖沙咀金巴利街二十八號地下）
－入境事務處-沙田辦事處（新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓）
－入境事務處-火炭辦事處（新界火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位）
－入境事務處-屯門辦事處（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓）
－入境事務處-元朗辦事處（新界元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓）
申請人類別
護照有效期
32頁收費
48頁收費
16歲或以上人士
10年
$430
＄520
16歲以下人士
5年
$215
$260
資料來源：香港入境事務處