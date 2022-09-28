Sony FX30登場上手玩，萬五蚊平玩專業電影級拍片無反登場｜想拍攝出色、電影級數的影片，一台專業級的攝錄機絕不可少。雖然一般萬多元的無反都可以拍攝出不錯的影片，可是始終並非專為拍片而設，無論連續拍攝長度、散熱、操作及配備等都未必合適。Sony最新推出的FX30，只需要萬多元身價，便可以拍攝出專業電影級的影片。新機已經正式抵港，究竟新機有什麼賣點，立刻上手試玩。



Sony近年推出以無反相機的機身設計的FX3全片幅專業級攝錄相機，已有不少專業級攝影師、導演選擇用來拍攝電影。可是對於一般用家而言，三萬多元的價價或許有點高，但最近Sony就推出擁有8成FX3功能的FX30，而售價亦只需萬五元起，人人都玩得起。

Sony FX30專業級攝錄機機身非常輕巧（林勇攝）

當然只需FX3一半身價的FX30，部份規格稍為犧牲了，由全片幅Full Frame更換至APS-C感光元件，但亦因為不需要全片幅鏡頭，相信鏡頭成本亦都可以大大減低。FX30用上4K Super 35mm感光元件（6K oversampling），20.1MP像素 Exmor R CMOS感光元件，基本ISO可達至32000，配合最新BIONZ XR影像處理器，比上代快8倍速度，可有更高質素的影像及操作感。另外，擁有影院級畫質色調，包括S-Cinetone、Creative Look以及用家自訂LUT等，方便用家後製。而且同時擁有旗艦級高速影片規格，可以拍攝120p高格數4K超高清影片（5倍慢動作）。還有Dual Base ISO（ISO 800／2500）、10-bit 4:2:2錄影格式等，顏色過渡更加自然。

👇👇Sony FX30機身細節👇👇

+ 3

以Alpha無反機身作設計參考的Cinema Line FX30，機身細小輕巧， 只有77.8 x 129.7 x x 84.5mm僅重 646g，任何人拎上手都覺得非常輕便。加上機頂加入了5個Multi-thread螺絲孔配備，安裝不同的拍攝配件都更加輕易（如機頂燈、外置屏幕或穩定器等）。記者拎上手覺得輕便易操作，加上可反觸控取景屏幕，無論是新手或老手都非常合適。

Sony FX30連XLR手柄套裝（林勇攝）

散熱方面亦都特為長時間拍攝而設計，機身擁有內置散熱扇以及獨特的散熱設計，可以長時間攝錄4K影片都不會出現過熱問題。而且鎂合金機身防水防塵，非常耐用。

FX30 vs FX3 ver2 vs FX6 ver 2規格比較

Sony FX30淨機售價為$14990，連FX30 XLR手柄套裝為$17990。亦可以選擇配F4恆定光圈電子變焦鏡頭SELP18105G售價為$18490（淨機）及$21490（連手柄）、或配F4超廣角電子變焦鏡頭SELP1020G售價為$19990（淨機）及$22990（連手柄）。由9月29日起預售，限定期間預訂更會送LCS-SL20相機袋。

