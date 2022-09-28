吸塵機械人使用陷阱　誤用越吸越污糟！易增肺病風險｜附使用建議

吸塵機械人使用陷阱｜每日上班連休息時間都不夠，還要做家務實在非常痛苦，幸好現時有不少智能家電幫大家節省時間，例如吸塵機械人，只要打開它就幫你跑完全屋吸塵。不過，其實吸塵機械人存在使用陷阱，在方便的同時，有機會令家中的空氣污染上升，得不償失。



邊吸邊放塵

不論是吸塵機，或是吸塵機械人，使用時都需要排氣，而吸塵機械人的排氣口非常接近地面，所以排氣時會揚起地面上的灰塵。被揚起的灰塵會在家中飄浮，更容易令人吸入體內。同時，如吸塵機械人的過濾網規格不足，也會令微塵和致敏原就會隨排氣口直接排出，同樣影響家居空氣質素。

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台灣輔仁大學醫學院公共衛生系副院長林瑜雯曾分享，打掃時造成的揚塵有 PM10 懸浮微粒和 PM 2.5 細懸浮微粒，而 PM 2.5 有機會被吸入肺部肺泡區，增加患上肺部疾病的風險，如呼吸道發炎﹑過敏和氣喘等。

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吸塵機械人使用建議

為免吸塵機械人在運作時揚起的灰塵被身體吸入，可以在出門前才按下開關，等一段時間後，未被吸入的灰塵會再落到地板，屆時能使用除塵拖板再收尾清潔一次，就能提升吸塵效果，以及減低灰塵被吸入肺部的風險。

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