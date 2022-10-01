消費券2022 Soundbar推薦 Sony HT-A3000 HT-A5000｜2022年第二期電子消費券第2筆2000／3000元10月1日就派發了，可以襯機會買條靚Sound bar睇Netflix、Disney+！就算不入戲院也能有極佳視聽體驗！煲劇聽對白都特別大聲！



煲劇人聲太細？Soundbar輕鬆解決！

Netflix、Dinsney+ 很多電影都是行5.1聲道，單靠電視內置喇叭處理所有聲效，往往會令背景、音效聲過大，蓋過人聲聽不到對白。原來簡單添置一條Soundbar，由電視駁HDMI將音效輸出到Soundbar，不單可以用Dolby Atmos、DTS多聲道效果大大聲睇動作片；睇劇集時不用開得太大聲，也能聽清楚人聲對白。

Sony HT-A3000 3.1聲道Dolby Atmos / DTS/X 揚聲器(＄4999) + SA-RS3S無線後置喇叭（＄2690）+SA-SW3重低音箱（＄2990）

Sony HT-A3000 3.1聲道Dolby Atmos / DTS/X 揚聲器(＄4999)本身已可獨立使用，它的360 Spatial Sound Mapping技術，單靠1條柱型喇叭，已經做到DOME半球型的包圍感。但如果想全方位音效更強勁，可再配SA-RS3S無線後置喇叭（＄2690）+SA-SW3重低音箱（＄2990）

Sony HT-A3000 3.1聲道Dolby Atmos / DTS/X 揚聲器(＄4999)

專為人聲而設｜獨有語音模式



比如Sony 2022年新款Sound bar Sony HT-A3000，它是一支一體成型的3.1聲道喇叭，所謂3.1即是柱體內已經有L/R以及放在正中間指向用家，專門處理人聲的前置喇叭！至於X.1即是它還內置了無指向性的低音喇叭（可另購重低音箱SA-SW3／$2999），所以HT-A3000本身的人聲已經好清好大聲，如果再配合指定型號Sony BRAVIA 電視，還可以使用獨有的「語音模式」，駁線令電視內置喇叭跟HT-A3000的前置同步，用家會發現人聲將由「屏幕下方」提升到畫面中央，更加傳神。（Sony HT-A3000 3.1聲道Dolby Atmos / DTS/X 揚聲器 ＄4999）

獨有的「語音模式」，駁線令電視內置喇叭跟HT-A3000的前置同步，用家會發現人聲將由「屏幕下方」提升到畫面中央，更加傳神。

另購無線後置喇叭



這個HT-A3000、HT-A5000系列Soundbar是用折射、反射撞牆去製造多聲道包圍感，勝在一條喇叭解決所有問題，簡單輕用不用set機，但模擬出來的效果始終不及一對真正的後置。Sony 另外還有無線後置喇叭SA-RS5，兩支喇叭都內置電池，可以完全免駁音源線、免駁電源使用。而且可以一鍵計算擺放位置，令Atoms效果更正斗。（Sony 無線後置喇叭SA-RS5／$4,590）

無線後置喇叭SA-RS5

Sony HT-A5000 升級型號

至於Sony HT-A5000是更高一級別的5.1.2系統，柱體喇叭除了L/R、中置，左右兩端還有針向天花，令surround sound增添上下縱度立體感。而且它的輸出力更高，適合更大的家庭單位使用。（Sony HT-5000 5.1.2 聲道Dolby Atmos / DTS/X 揚聲器 ＄7999／不連後置及Subwoofer）

Sony HT-A5000是高一級別的5.1.2系統（＄7999／不連後置及Subwoofer）000就是更高一級別的5.1.2系統

配合10月推出的新一輪電子消費券，買Sony新Soundbar再有由$200至＄600元面額的超市現金券回贈，等如通通機款都再有折，抵！（本文介紹2款Sony Soundbar 11月發售，即日再10月30日訂購即送超市現金券回贈）

配合10月推出的新一輪電子消費券，買Sony新Soundbar再有由$200至＄600元面額的超市現金券回贈，等如通通機款都再有折，抵！

5款市面2000元左右買到CP值高Soundbar

以上兩款Sony Soundbar新作，用消費券都需要再補貼差額購買，如果你需要的是更化算，放在電腦又或是房間中使用的小型Soundbar，以下有5款2000元價位高CP值之選。



+ 6

Sony HT-S400

01｜Sony HT-S400



索尼2022新line up中的2.1聲道入門機，使用Sony自家虛擬環迴立體聲技術 S-Force PRO Front Surround系統，以折射反射形式去做出重現Dolby Digital 環迴立體聲，2千找10蚊包獨立低音箱，並附有無線遙控，抵用。使用方型X-Balanced Speaker Unit，減少驅動器偏移，從而減少失真並令人聲更為清晰，睇Netflix聽對白一流。($1990)

BITOS SORA 2.1

02｜BITOS SORA 2.1/ SABO 2.0



這兩款由香港年輕人開發，本地影音品牌BITOS推出的Soundbar，SABI一體成型節省空間（$599），內置1對20W輸出功率的3吋全音域單元；至於SORA 2.1（$799）則加配不用插電的 60W 6.5吋低音箱，買齊兩套廳1支、房1支都用不盡2千元。

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Yamaha YAS-209

03｜Yamaha YAS-209



以多聲道影音AMP知名的山葉Yamaha，它的推出的Soundbar也很高人氣。Yamaha YAS-209 內建的Amazon Alexa 語音控制未必太適合香港人用，但仍然有DTS Virtual：X 虛擬 3D 環繞音效，無線超重低音箱也做得出事。（原價$3,380 特價$1,999／通利琴行）

Denon Dolby Atmos 2.1 Soundbar DHT-S217

04｜Denon Dolby Atmos 2.1 Soundbar DHT-S217



天龍Denon 是擁有110年技術的日本音響名牌，S217配備兩個大功率內向下發射超低音，無需搭配超重低音揚聲器，杜比全景聲 3D的包圍感更勁。使用 HDMI（eARC）和光纖輸入，支援4K HDMI，能夠將音頻從智能電視的內置串流媒體應用發送至 Soundbar。（公價$2230／消費券推廣期，近排$2000內應該就買得到）

05｜Samsung S-Series HW-S60B



雖然這款定價有點over budget，但都值得。內置低音單元x2、高音單元x5，細節豐富。獨有Acoustic Beam技術令輸出聲音與畫面同步、方位更準。更支援 Airplay 2連線播放。（配合Samung電視以「Q合體交響音效」功能將兩組喇叭結合，令音場更廣更大聲。$2650）

06｜Xiaomi Soundbar 3.1ch



所謂3.1即是Soundbar 內除左右聲道外，再加入中央前置（3方位共有全頻段喇叭 x3、高音喇叭 x3），再附加沉浸式低音喇叭，支援3.1 聲道 Dolby Audio / DTS Virtual:X。機身內置NFC晶片，配合android系統以藍牙連結播放手機內的音樂。（$1979）

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同場睇：消委會9款SoundBar評測

消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。