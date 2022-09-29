由ONE PUNCH MAN製作委員會正版授權，日本集英社在內的「ONE PUNCH MAN」版權委員會監修，DAMO GAMES研發的RPG手遊《One Punch Man:英雄之路》於今（29）日正式雙平台上線！官方表示本作預約總人數超過80萬人，遊戲預約獎勵已全部解鎖，已參與預約活動的玩家將獲得總計2800鑽石，60片隨機稀有碎片等虛寶獎勵。為慶祝預約總人數超過80萬人，官方宣佈所有登錄的玩家均可獲得「港澳台限定版吹雪」及包含預約獎勵在內的128連抽，參加登錄活動第二天送的超稀有角色「傑諾斯」，第七天送的超稀有角色「音速的索尼克」。



「靈活站位，怒氣攻擊」 - 遊戲採用3X3戰鬥格位，角色站位及佈局更加靈活也同時考驗玩家的戰略能力。每個角色有屬於自己的怒氣槽，可以讓玩家更全面地感受熱血華麗的戰鬥。

「超豐富的副本玩法」 - 在主城奧德賽中除了日常探險外，還有超多限時副本屆時開啟。探險模式中有12個風格迥異的地圖配合不同玩法滿足所有玩家的喜好，同時玩家通過跑圖可以獲得遊戲內道具（運氣好的話可以獲得超稀有道具唷）。

「埼玉助你一拳之力」 - 特殊Roguelike強者之路玩法，分為普通模式和地獄模式，不同難度獲取的道具不同，尤其在地獄模式中超強BOSS僅有一次挑戰機會來考驗玩家的佈局及天賦加點能力。在普通玩法下，玩家可以在超市中呼叫埼玉一拳擊潰所有關卡更快速的進入下一階！

放置輕鬆護肝，輕輕鬆鬆過關卡

《One Punch Man:英雄之路》打破RPG常規玩法，無體力限制 - 主線和各個模式隨意暢玩。配合特色的巡邏掛機獎勵，玩家下線後也可以隨著時間來獲得各種資源和養成道具，甚至可以獲得稀有裝備和道具；玩家在下一次登錄即可一鍵領取，不需要玩家花大量的時間肝進度或課體力。

人氣角色參上，多渠道養成更輕鬆

《One Punch Man:英雄之路》上線將推出32位遊戲角色，涵蓋「格鬥、武裝、科技、超能」四大屬性和「全能屬性」。其中「格鬥、武裝、科技、超能」這四種角色類型相互克制（格鬥克制超能，超能克制科技，科技克制武裝，武裝克制格鬥），類型克制將額外造成25%傷害。上陣同格鬥、武裝、超能、科技類型的角色可以獲得強大的屬性加成！

同時玩家可以在遊戲中通過多種管道獲取角色，除了傳統的抽卡獲取還可以透過專屬屬性抽卡界面或友情點抽卡界面獲取角色，同時還有願望清單可以設定自己想要的角色進行抽取。配合裝備、限制器突破、機械核心、潛能晶片、天賦以及精神殿堂等養成系統，每張卡牌都能在特定的陣容場景下發揮作用，同時任何角色都可以通過「升階」成為白色神話品質，策略性更強，沒有絕對的廢卡。

上線好禮送不停，128連抽和限定角色不錯過

現在登錄遊戲第二天送超稀有角色「傑諾斯」，第七天送超稀有角色「音速的索尼克」，更有為慶祝港澳台上線特別推出的超強控制輔助角「港澳台限定版 - 吹雪」免費領。

不僅有免費的三個超強遊戲角色免費拿，官方更送出128連抽助玩家快速組隊！

《一拳超人》動畫介紹



一個名叫埼玉 - 興趣使然做英雄的男人，通過三年的特訓，他獲得了無敵的力量。不過因為太強了，不管是什麼強敵，都一拳就解決了。 《一拳超人》是一部描寫平熱系最強英雄的戰鬥故事。



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