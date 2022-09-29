iPhone 14 系列早前才爆出相機鏡頭有嚴重漏洞，使用第三方影相app時鏡頭會震動，甚至發出零件碰撞的噪音。近日，又有用家發現 iPhone 14 Pro 新 bug，在叉電時會不明所以地重新開機，而且有不少網民發現同樣的問題。推出短短約半個月，就多次爆出嚴重漏洞，正打算換新機的話，可能要再睇定點。



Reddit 上有網民開 post 指，iPhone 14 Pro 充電時會無故重新開機，不論是有線還是無線充電，都同樣出現這個問題。另外有網民回應，發現目前在 iOS 16 的各個版本中，都有同樣情況，就算是 iOS 16.1 beta 亦不能倖免。經過網民的討論後，推測當中 bug 的 iPhone 14 Pro 充電至 90～95%，並且手機是閒置狀態，自動重新開機的問題才會發生。

👉iPhone 14 Pro／Pro Max嚴重BUG！鏡頭狂震爆噪音｜有機會整壞機

目前 Apple 並不就充電 bug 回應，亦沒有更新版本可以完美解決漏洞。如果發現手上的 iPhone 14 Pro／Pro Max出現以上問題，建議向 Apple Store 聯絡並要求更換，或可嘗試網民試出來的方法，以暫時緩解重新開機的問題：

「設定」＞「一般」＞關閉「背景App重新整理」



資料來源：Reddit

👉尿袋爆炸｜淘寶$3,300大尿袋兩度爆炸 內地60歲夫婦3級燒傷入ICU

👇👇iPhone 14 Pro從10層樓高掉下多次竟未爆玻璃、堅固完勝iPhone13👇👇