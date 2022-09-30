濾水器陷阱｜近年越來越多人重視健康和生活質素，很多人會選擇安裝濾水器或飲水機，取代傳統的熱水煲。內地一名母親為了嬰兒健康，在兩年前安裝濾水器，卻看到食水在煲滾後仍有大量雜質，意外發現原來當日濾水器安裝出現錯誤，導致兩年間一直都在飲用污水。



濾水器食水變污水

根據內地新聞報導，杭州一名母親兩年前在家中安裝鋅盤下式濾水器，費用約 2,000 人民幣（約$2,200）。近日因更換濾芯，發現水質有問題，更使用熱水煲再煲滾食水，竟看到水中出現大量雜質。

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其後，聯絡客服了解情況，客服指濾芯沒有問題，建議他們檢查濾水器的喉管有否安裝錯誤。結果發現，濾水器的淨水管被駁在下水道的出入水口當中，換言之，他們足足兩年時間都使用污水，而且家中飲最多水的就是依賴食水沖奶粉的嬰兒。

本來這類濾水器會把自來水中的鐵鏽﹑砂石﹑細菌﹑重金屬等雜質過濾，再從下水道出水口排出，但因安裝錯誤，直接把污水駁到水龍頭，過濾系統完全失去意義。肇事母親通知客服以上問題後，對方提出重新安裝駁喉，並賠償 3 年濾芯費用，不過肇事母親要求賠償 6 萬人民幣（約 $66,378），截稿前未有賠償結果。

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濾水器的種類和優缺點存在一定差異，如不了解就入手的話，雖未必會發生以上中伏情況，但可能會得不到想要的效果。消委會曾比較 5 類濾水器的優缺點，以及分享 3 大選購貼士，消費者入手前可先參考。

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資料來源：快科技