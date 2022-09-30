以信用卡「自動轉賬」交水電煤費用的確方便，但原來做多一步，使用合適的信用卡及手機app，每次繳交費用時都可以直接賺取現金回贈，何樂而不為？即睇點賺！



用app+信用卡繳費賺回贈

某些機構使用指定信用卡，又再有都繳費回贈。計來計去，安信EarnMORE銀聯卡本身每年首$200,000簽賬有2%回贈，現金回贈會直接存入下一張賬單，不用另行登記申請，懶到盡！再將它綁定於「雲閃付App」，每次繳費都可賺取1－2%現金回贈！

安信EarnMORE銀聯卡

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+ 1

賺錢例子｜ 3個月一季開支：電費、煤氣費、差餉、管理費約數如下：

電費：$4,500

煤氣：$1,500

差餉：$2,000

管理費：$5000

總金額：$13,000

如果使用以上「app+信用卡繳費賺回贈」方法就可賺取2%現金回贈＝$260，全年4季加起來已達$1,040了。而且這個例子只是保守的虛構金額，如果你的雜費多了，回額一樣會增加。



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點解要用雲閃付App繳費

雖然雲閃付App無法支付水費，不過因為支付寶無法綁定銀聯卡，不適合配EarnMORE銀聯卡使用，而WeChatPay調整了生活繳費交易的手續費，變相令回贈由2%減至1%。「雲閃付App」更支援可以繳交香港 10 間大學及多間大專院校的學費支付、也能交電訊服務、收費電視月費，樣樣都可賺2％現金回贈。

點解要用雲閃付App

實用資料01｜信用卡水電煤繳費有回贈一覽



除了現金cash back，也有信用卡是以飛行里數作回贈。現在全球各地開關，又是時候儲里數了！

EarnMORE銀聯卡：2%現金回贈

東亞 World Mastercard卡：HK$5/里

Citi Cash Back Card：1%現金回贈

Citi PremierMiles信用卡： HK$8/里

Citi Prestige信用卡：HK$6/里

DBS Black World MasterCard ：HK$6/里

大新ONE+白金卡：首2個月1%現金回贈

實用資料02｜公共機構接受自動轉賬使用之信用卡



港燈：DBS信用卡、中銀信用卡、集友信用卡、南洋商業銀行信用卡、美國運通卡（無法儲分）

中電：Citi 信用卡、中銀信用卡、東亞信用卡、大新信用卡（無法儲分）、美國運通卡（無法儲分）

煤氣：Citi 信用卡、中銀信用卡、美國運通卡（無法儲分）

水費：不接受信用卡轉賬

（留意家住港島、九龍新界的人，可用作交電費的信用卡是有些許分別的）

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