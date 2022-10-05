Tesla高速遇大塞車揸到無電｜電動車逐漸成為趨勢，在油價不斷加的日子，吸引更多車主換電動車。不過，即使充電位比前幾年增加很多，但方便程度仍不及入油，近日就有一個內地車主，駕駛 Tesla 時遇上大塞車，結果耗盡電量仍離不開「車龍」，需要出動拖車協助。



電動車最怕無電

這名內地車主在 10 月 1 日國慶連假當日，打算駕駛 Tesla 由深圳返回湖南家鄉，結果遇上了大批回鄉人潮，導致 24 小時也還沒能離開廣東。該車主表示，兩地相距約 500 公里，而 Tesla 的續航距離是 435 公里，因此上高速後經過幾個多人流的服務區也沒有停低，可是當續航距離只淨下 80 公里後，就開始擔憂，打算離開高速充電。

結果，高速大塞車令他不能離開，只能眼白白開住電量耗盡。雖然保險包免費拖車服務，可以不包括高速公路上的救援，因為只好「食炒價」用 2000 人民幣（約 $2,200）找拖車，連人帶車送到最近的充電站。

2022 年 14 款最強續航力電動車



1）Lucid Air Dream Edition R／續航距離：695公里

2）Mercedes EQS 450+／續航距離：640公里

3）Tesla Model S Dual Motor／續航距離：585公里

4）Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+／續航距離：565公里

5）Lucid Air Pure／續航距離：560公里

6）Tesla Model S Plaid／續航距離：560公里

7）Lucid Air Touring／續航距離：550公里

8）Lightyear 0／續航距離：550公里

9）Mercedes EQE 350+／續航距離：525公里

10）BMW i7 xDrive60／續航距離：510公里

11）Fisker Ocean Extreme／續航距離：510公里

12）BMW iX xDrive50／續航距離：505公里

13）Mercedes EQE 350 4MATIC／續航距離：500公里

14）Tesla Model 3 Long Range Dual Motor／續航距離：485公里



該車主提醒，出行前一定要做好行程規劃，如下載尋找充電站的 App ，以及提前充滿電。根據駕駛的電動車的續航力，決定單次行程的距離，或預留時前在行程中到充電站充電。

資料來源：搜狐