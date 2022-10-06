iPhone 14 Pro 系列加入「動態島」（Dynamic Island）功能，成為今代最大賣點，而且是自 iPhone X 後，iPhone 最大的設計變化。Apple 設計師 Craig Federighi 和 Alan Dye 近日接受日本知名設計雜誌 AXIS 專訪，分享了「動態島」的設計起源，成為 iPhone 發展其中一個里程碑。



缺點變優點

當初由 iPhone X 起，「M字額」設計就一直受到咎病，不少果迷認為不符合 Apple 一直以來的美感。Craig Federighi 表示，「動態島」為 iPhone 注入生命力，配合不同的 App，「動態島」的面積會變大，透過暢順的動畫效果，反過來利用 Face ID 無可避免的黑邊，讓用家在使用中忽略掉黑邊遮擋畫面的問題。

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軟硬件共同開發

Alan Dye 分享 Apple 一直都改進 iPhone 的「M字額」設計，思考如果能縮細「M字額」範圍，多出來的空間可以如果利用。「動態島」雖然只佔螢幕小部份，但並沒有局限在狀態列的範圍，會擴展 App 的功課和資訊，使用體驗更加自然。

「動態島」部份沒有螢幕觸控電容式傳感器，但仍能支援點擊觸控。Apple 為了達成這成果，特意把硬件和軟件部門調到同一空間共同工作，Alan Dye 認為這是 Apple 獨特的開發風格。

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Apple放棄 Touch ID？

「動態島」的開發成功，部份解決了 Face ID 鏡頭遮擋螢幕的問題，同時令用家一直期待的 Touch ID 回歸無期。彭博 Mark Gurman 報告指出，Apple 曾嘗試將 Touch ID 帶回 iPhone，不過目前不太可能發生，目前仍會以 Face ID 為主導。因此要看到 Face ID 和 Touch ID，甚至屏下指紋同時出現在高階 iPhone 上，相信未來幾年都未必會發生。

資料來源：MacRumors