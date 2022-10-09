洗衣機意外｜台灣一名張先生在網上入手全新的洗衣機後，竟然使用不過 5 次就發生問題，而且是非常鮮見的玻璃裂開情況，原廠保養更認為是人為導致，原來一些防水物料亂洗有潛在危險。



張先生指出，剛買約10日的洗衣機，在一次使用的過程中，運轉到一半突然玻璃破裂，洗衣機也馬上暫停操作。由於洗衣機只用不過 5 次，因此張先生相當費解，認為是機身問題，繼而找原廠保養處理。

👉Apple Watch 7 疑過熱冒出黑煙｜掉窗外瞬間爆炸尤如計時炸彈

床墊保護墊（Google圖片）

原廠保養中心檢查後，判斷是人為因素導致，而非品質問題，因此不在保養範圍內。原來洗衣機玻璃裂開時，正在洗防水的床墊保護墊。由於防水物料令水不易穿透，當洗衣機在運作時，防水床墊保護墊有機會把水包在𥚃面，然後變成一個類似水球的狀態，洗衣機轉動時就會令水球四處撞，以及令機身失去平衡，才導致今次情況。

👉平價5G｜免上台照用5G網絡！3大無約5G SIM卡推介 $199用足一年

（oghome 圖片）

如要洗防水物料，可以先把其以摺疊成屏風狀，再放入洗衣袋內，平均放入洗衣機，並使用柔洗模式，就可避免出現以上情況。

👇👇洗衣機10大使用謬誤｜用錯越洗越髒！棉質衣服／枕頭套不能亂洗👇👇

+ 3

資料來源：TVBS