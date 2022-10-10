iPhone SE 4傳聞｜Apple 的入門級手機一向非常受歡迎，不過更非每年都會推出，因此用家一般都要等幾年才可以換一次。近日，有分析師傳出 Apple 正計劃發布 iPhone SE 4，而且預計了新機的規格，更有機會改用 6.1 吋的全面屏。



改用全面屏設計

根據螢幕供應鏈顧問公司（DSCC）的分析師 Ross Young 指，Apple 正計劃在 2024 年推出 iPhone SE 4新機，配備 5.7～6.1 吋 LCD 螢幕，而且將一改舊有的設計，使用「M 字額」的全面屏設計。不過， Ross Young 指目前未能確定瀏海會否放入 TrueDepth 鏡頭，即 iPhone SE 4 有機會仍是以 Touch ID 為主的較低成本手機。

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（Macrumors 圖片）

Touch ID愛好者專用iPhone

改用全面屏設計後，手機底部就不再有電容式的 Touch ID 按鈕，而郭明錤就認為 iPhone SE 4 將會和 iPad Air 及 iPad mini 一樣，採用 Touch ID 側按鈕。同時，如沒有加入 Face ID 的話，頂部的瀏海設計有機會比 iPhone XR 窄。

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價錢

Ross Young 的分析雖然沒有提到價錢，但早前 YouTuber Jon Prosser 就在 podcast 節目「Geared Up」中爆料，iPhone SE 4 的傳聞售價約 400 美元起跳（約 $3,120），相信和現時 iPhone SE 3 的價格相若，但能玩到更好的晶片和全面屏，估計推出時都會成為果迷爭相入手的目標。

資料來源：Macrumors