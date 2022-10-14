洗衣機清潔｜有沒有試過使用洗衣機後，發現機內出現一些奇怪的碎屑，而且找不到出現原因。近日，有網民在 Facebook 上分享同樣經歷，討論後發現原來是陳年污垢，而且有機會是使用梳打粉底洗衣清潔劑導致。



有網民在 Facebook@「家居維修交流平台」專頁上分享，每次用完洗衣機，都會有很多不知名的咖啡色碎屑出現，而且有機會附在衣物上，需要特意把碎屑從衣服上弄走。有不少網民回應指，這有機會是曾用梳打粉清潔導致。

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梳打粉／白醋不適合洗衣機？

梳打粉被譽為家居清潔的神器，不少人會用來清潔去油，也有人用在洗衣機上。但其實梳打粉不易溶解，如果落太多的話，有機會殘留在洗衣機內部。同時洗衣機的轉盤多以鋁金屬做，梳打粉或會使鋁金屬腐蝕，甚至損害洗衣機的壽命。洗衣粉同樣也會成為沉積物，殘留在機身內，因此使用時要小心留意份量。

過多的洗衣粉和梳打粉會殘留在機內（Facebook圖片）

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資料來源：Facebook@「家居維修交流平台」