iPad 10規格比併｜iPad系列終於來一次大變身，換了iPad Air的全屏設計，比以往更為輕薄，而售價亦只需三千餘元，非常抵買。同時Apple亦將上代舊設計的iPad 9減價，最平二千餘元便可以入手，相信是史上最抵玩的iPad。不過究竟應該揀iPad 10？iPad 9還是iPad Air 5呢？下文為大家作規格對比分析。



iPad 10換上了全新窄邊框的設計，與iPad Air 5幾乎相同，而且更加入了藍色、粉紅及鮮黃機身設計，比Air 5更為搶眼。而iPad 9雖然無論機身設計、性能都只說是上一代產物，但減價至$2599起，可算是多年來最抵買的iPad款式。對於budget有限的用家，無疑是非常不錯的選擇。

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iPad 10 vs 9 vs Air 5規格對比

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性能對比



iPad 10換上了A14 Bionic晶片，比上代iPad 9性能快20％，而神經網誌引擎Neural Engine核心更多達2倍，無疑在多功處理、打機等都比上代出眾。如果對於只是上上網、睇片的用家，iPad 9還許是最抵玩的選擇；但如果想打機打得更爽，當然iPad 10會較性價比高的選擇。不過如果大家想多剪片、多媒體製作，iPad Air 5的M1晶片應該會更幫到手。

另外，iPad 10及Air 5同樣一大優勢便是對應USB Type C插口，對應更多不同外置裝置，如儲存卡或直接連上大電視等，比起iPad 9仍然用Lightning port用途更廣泛。

iPad 10的機身選擇比iPad Air 5更為搶眼，（Apple）

鍵盤與觸筆選擇



iPad 9、10及Air 5當然都對應鍵盤，而iPad 10更對應新的精妙鍵盤摺套，因為可以調校企架角度，比iPad Air 5對應的智慧型摺套連鍵盤更為方便。不過新鍵盤售價為$1949，並不便宜，或許是選購的障礙。而最令人估不到是iPad 10雖然換上了USB Type C插口，仍只是與iPad 9對應Apple Pencil第一代，對於舊機升級的用家或許是好消息，不需要再更新筆，可是並沒有如iPad Air 5對應無線磁吸充電Apple Pencil 2般方便，各有好處吧。

新設計的精妙鍵盤摺套，企架角度可自由調校，更為實用。（Apple）

售價比較



iPad 9減價至$2599起，非常抵買，雖然只是舊款式、性能不算太標青，但只是以基本打機睇戲上網，已經非常夠用及抵玩；相對記者認為CP值最高的，便是最新iPad 10，因為換上了較新的晶片、機身設計更新更潮更輕薄外，最平入門亦只需三千餘元，而且又對應舊Apple Pencil 第1代，如果是舊iPad升級的用家，直接升上iPad 10亦十分化算。當然iPad Air 5最平都要$4799起，CP當然不算太高，但擁有M1晶片的最便宜機款，對於需要多處理多媒體、剪片或工作的用家，不想花太多錢買iPad Pro的話，iPad Air 5算是妥協的選擇。