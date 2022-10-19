早在iPhone 14開發中的期間，Apple正在開發「潛望式鏡頭」，令細機也能實現高倍率Zoom的消息已不絕於耳。近日，台灣上市，全球知名的塑膠相機鏡片組生產商「大立光」董事長也一個股東說明大會中，暗示正為iPhone 15 開發生產潛望式鏡頭的猛料！



iPhone 15 Pro Max 獨家使用

知名分析師郭明錤則相當肯定的表示：2023年推出的iPhone 15 Pro Max （同時有傳將改名為iPhone 15 Ultra）將首次配置Apple自家潛望式相機！到時iPhone有可能不必再使3鏡頭，並能實現到做出真正的高倍率光學變焦！

iPhone 15 用 潛望式鏡頭有何好處？

先來理解當中原理：平時高倍zoom不是需要用一支「長砲」鏡頭嗎？但手機不可能安裝這類長砲吧，「潛望式鏡頭」就是用一組棱鏡，將光線進行兩次90度折射，那長鏡組就能收入手機之內。

其實用「潛望式鏡頭」對用家有甚麼好處呢？首先iPhone 15機會就不必再裝置3個鏡頭，可以像數碼相機一樣，1支鏡頭就可以做到光學變焦zoom in zoom out！設計師也不必再被巨型的鏡頭組縛手縛腳，機身厚度也有望偷薄一點，能夠更自由的為iPhone 15換新型像。

小米、華為等中國手機公司早已在使用「潛望式鏡頭」。

Apple對設計要求高｜已選定廠商開始生產

江湖傳聞，Apple一直在暗中開發「潛望式鏡頭」，但一來他們對鏡頭質素要求極高， 又想在iPhone 15 Pro Max 配置組裝難度極高、成本極貴的「G+P混合鏡頭設計」潛望鏡頭。2021年大立光接受了這部件的生產工作後，已花超過1億新台幣投資「ALD原子層沉積鍍鏌機」，並全力研究雜訊光（Flare）技術，成功的話大立光就可以包辦全個鏡頭組、棱鏡的鍍鏌製程，成為 iPhone 15 潛望式鏡頭和棱鏡的獨家供應商。而「大立光」董事長正是想向股東門透露公司的大好形勢，才會在股東說明大會上爆料。