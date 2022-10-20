Apple產品開倉劈價｜DG Lifestyle 葵芳分店將在 10 月 22 日（星期六）舉行感謝祭，大量 Apple 陳列品和全新產品優惠，包括 MacBook Pro﹑MaxBook Air﹑iPhone 13 Pro﹑Apple Watch Series 7 等，其中一款 MacBook Pro 15'' 陳列品更減由 $18,988 減至 $4,200，想用超抵價入手 Apple 產品，就要留意以下活動詳情和優惠內容。



Apple 產品開倉

今次 DG Lifestyle 的感謝祭活動，將在葵芳分店進行，於早上 11 時開賣，10 時 30 分派籌，所以想拿到參加籌號的話就要早一點排隊。同時，每人只限購買一部 Apple 產品，不論是陳列品還是全新產品。而陳列品有機會出現花損或配件缺漏，亦沒有保養，入手前建議先考慮清楚風險和盡可能檢查機身狀態。

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（DG Lifestyle 官方圖片）

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豐澤現貨發售 iPhone 14 系列

另外，豐澤即日起門市和網店終於上架 iPhone 14 系列的現貨，連之前一機難求的暗紫色都有，易賞錢會員更有高達 $300 折扣優惠。同時，使用 DBS 信用卡入手 iPhone 14／iPhone 14 Plus，更可以賺取高達 $450 折扣，以及額外 $200 豐澤電子優惠券。