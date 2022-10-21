MSI Modern 14 開箱｜文書手提電腦性價比高！最新12代i7多工一流

電競手提電腦強調最新最快硬件性能，文書手提電腦即追求輕薄﹑方便，而且價錢實惠。MSI 最新一代的 Modern 14 就正打著 CP值高﹑時尚的旗號，吸引學生哥和年輕專業人士市場。今次要開箱介紹的，就是 MSI Modern 14 C12M，配備最新第 12 代 i7 處理器，成為 14 吋文書手提電腦的性價比之選。



時尚外表

文書機一般較多機會帶出外使用，因為外型對用家說來很重要，外型誇張在開會時會太突出，太平實又怕沒品味，Modern 14 在兩者中取得平衡，強調金屬質感和纖薄與流線造型設計，展現用家的潮流品味。最新一代的 Modern 14 推出黑色（i7版本）和都會銀（i5版本）兩種選擇，機背的鏡面 MSI LOGO 非常具時尚感。

Modern 14分別有黑色和都會銀兩種顏色，經典穩重的黑色和簡潔時尚的都會銀，同樣適同拿去不同場合使用

隨時隨地方便使用

Modern 14 只有 1.4kg 重，作為文書機，纖薄輕巧的機身方便帶到不同地方使用。而且機身有一個貼心設計，打開時機蓋底部稍微突出的部分會成為支架，把機身抬高一點，打字時的角度會更舒適，而且方便底部散熱。記者試用期間，連續用來工作6小時，鍵盤部分都沒有明顯感到發熱問題。

剛提到鍵盤部分，不得不說白色背光燈的設計非常出色，就算在一些燈光不足夠的環境，也無阻使用。文書機使用時，很多時間都會連續打字，因此用家會較重視鍵盤設計，這直接影響到工作的效率。Modern 14 按鍵有 1.5 mm 鍵程，而且按鍵的尺寸夠大，打字手感非常舒適。

14 吋 IPS 大螢幕

Modern 14 具有 FHD IPS 大螢幕，考慮到這個價格下，Modern 14 的色彩準確度和螢幕呎吋令人滿意。1080P 分辨率、60Hz 刷新率和 47% NTSC 色彩顯示，對於學生﹑Office 使用，還是專業級圖片編輯都非常適合。而且螢幕可以 180°攤平，方便和同學或工作夥伴分享畫面。

具生產力的硬件

最新的 12 代 Intel i7 處理器和 Intel Iris®Xe 顯示卡，高達 10 核心和有 2 倍效能提升，為用家帶來出色的多工處理表現。同時提供 USB-A﹑USB-C﹑Micro SD﹑HDMI 和 Micro SD Card 讀取，更支援 USB-C 快充，可以連接外置電源充電，滿足所有的連線需求。

MSI Modern 14 C12M



中央處理器：12代 Intel Core i7-1255U（10核心 4.7GB）

顯示卡：Intel Iris X Graphics

記憶體：16GB LPDDR4-3200

儲存：512GB NVMe M.2 SSD

螢幕：14'' FHD（1920x1080）IPS

連接：Wi-Fi 6 AX201 + BT5.2

重量：1.4kg

保用：兩年保用，首年國際

建議零售價：$8,499



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