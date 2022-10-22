日本AV女優「愛澤乃亞」涉嫌於香港提供性服務，被捕事件震撼香港網民。但原來愛澤乃亞在日本AV業界內只屬3線級數，加上日本AV新法及疫情令成人電影界沒工開，愛澤甚至要在京都當陪酒女郎。那如今日本AV界最紅20人是誰？根據日本成人影片商DMM的串流網站FANZA最updated的「2022年上半期最受歡迎AV女優排行榜」，原來偶像出身的三上悠亞在日本已經跌出十大，即睇TOP 20 AV女優 IG戶口介紹。



三上悠亞人氣不再｜香港被捕愛澤乃亞20強也不入

拍AV界不是「好好搵」嗎？其實女優收入非常浮動，人氣高如三上悠亞，就曾爆料首次出道的AV處女作品，片酬夠她在東京13區內買層頂級二手樓。AV新法及疫情影響，令片商難以開新戲，加上日本的經濟不景，就更加難生存。AV界也是貪新忘舊的，根據DMM成人影片網站FANZA公佈的「2022年上半期最受歡迎AV女優排行榜」顯示，三上悠亞人氣已大不如前，前十不入，那究竟現在最紅的女優是誰？

香港被捕愛澤乃亞在人氣排名中連20強也不入，只是三線女星。

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👍2022年上半FANZA AV女優TOP20 排名（點圖放大睇）

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第20位｜吉根柚莉愛（吉根ゆりあ）



吉根柚莉愛28歲，本來是一位風俗娘，因為身材出眾而被推薦加入AV界拍片。在收費電視台主持AV女優泳衣清談節目《M的世界》。

第19位｜月乃露娜（月乃ルナ）



月乃露娜出道時標榜似偶像歌手「最上もが」，其實只是改頭換面的舊女優。曾因為在影片中整章魚燒手法太差，被大阪網民鬧爆。

第18位 姬咲華 (姫咲はな)



姬咲華2020年參演SOD「青春時代系列」出道，樣子甜甜的走可愛風，而且身材也很出眾，TikTok戶口比IG更紅，有40萬粉絲。

第17位 工藤拉拉 (工藤ララ)



142cm迷你尺寸蘿莉系女優，經常拍妹妹、繼女、學生等企畫系影片，比較少單獨出片，其實已21歲，IG上的相片比影片成熟。

第17位 工藤拉拉 (工藤ララ)

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第16位 藤森里穗



被發現13年已出道，只是因私人原因長期復業，2020年以藤森里穗為新藝名再出道。

第15位｜沙月芽衣（さつき芽衣）



興趣是烹飪、看動漫和畫畫，很早就想拍AV，因男友反對而拒絕，後來AV公司特意埂山形縣去打動她，終決定分手入行。

第14位｜高橋聖子（高橋 しょう子）



有身材有身高，入行前曾在水著寫真界紅極一時，在日本人氣向來不俗，但華人地區似乎不太喜歡過度高大的女性，還笑她身型像男性。

第14位｜高橋聖子

第13位 三上悠亞



前SKE48人氣偶像，顏值及身材超班，轉型為AV女優後一直人氣高企。早前快閃在IG上載一條3秒脫衣片，震撼fans。

第13位 三上悠亞

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