iOS 16 剛推出時，部分更新了的用家覺得 iPhone 比以前耗電，台灣亦有網民抱怨指，其 iPhone 13 Pro Max 用半日左右就快沒電。起初以為是更新 iOS 16導致，但最後從系統中查看到不正常的耗電情況，才發現「食電」問題另有原因。



「電王」iPhone 13 Pro Max半日沒電

台灣網民在 PTT 開 post，指自己使用的 iPhone 13 Pro Max，電池健康度為 94%，更新前連續使用 2 小時睇片，電量約減少 10～20%；更新 iOS 16 後，瀏覽 PTT 和睇片會感覺到手機發熱，而家耗電情況嚴重，半日左右就沒電，因此認為 iOS 16 增加耗電。

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App狂彈廣告食電

後來，該網民翻查 iPhone 的電池狀態，竟發現 YoutTube 使用時間比 MoPTT 多 14 小時，但兩者的耗電量只差 3%，而且後者更主要是顯示純文字，理論上耗電量不應如此。其他網民回應指，App 內如有大量廣告的話，其實背後會增加用電，特別是在背景使用時更難發現。

其中一個避免以上情況的方法，就是當使用某一個 App 或網站時，如發現手機溫度突然上升，就應該馬上停用，一般手機過熱都會影響電池，而這也算是一個信號，反映該 App 或正使用手機大部分效能。同時，也可以在「設定」＞「電池」中查看各個 App 的電池用量，了解有沒有一些 App 是異常耗電。

資料來源：PTT

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