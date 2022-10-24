iPad 10開箱實測｜超輕薄超性價比平板選擇｜與上代及Air 5對比
iPad 10開箱實測，新機超輕薄超，性價比平板選擇！（與上代及Air 5對比）｜2022 iPad 10th gen正式換上新貌推出，不單換上新處理晶片，而且機身外觀更換上了如iPad Air或iPad Pro般超薄平板機身以及窄框屏幕，以及大玩顏色設計，大膽而年輕化。記者就在正式推出前入手，立刻開箱試玩，看看新機值不值得入手。
iPad 10開箱
iPad 10換上了A14 Bionic晶片，官方指效能比上代iPad 9提升近20％，而且新機機身換上了新設計，不單加入藍色、粉紅色、黃色及銀色機身選擇，配上10.9吋超窄邊框屏幕，以及與iPad Air 5同樣的電源鍵TouchID，比上代iPad 9更為吸引。記者手上的iPad 10正是「粉紅色」機身設計，看起來更像「桃紅色」，夠鮮色搶眼。跟機附送「繩織」USB Type C充電線，以及20W USB Type C充電器（對應快充功能）。
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iPad 10開箱機身細節
Apple Pencil 1的迷思
新iPad 10對應第一代Apple Pencil，不過iPad 10改以USB Type C插口後，究竟如何配對及充電呢？如果新買第一代Apple Pencil，隨筆附送USB Type C轉Lightning轉頭，只需要利用iPad的Type C線連上筆及iPad，便可以立刻配對以及充電。當然，用家亦可以直接插一般USB Type C充電器為Apple Pencil充電。（終於不用插iPad機底充電，那麼突兀）
iPad 10比上代強多少？
性能方面，新iPad 10換上了A14 Bionic晶片，在實測跑分方面，都比iPad 9大幅提升，如Antutu綜合跑分方面，新iPad比舊機多近10％；如Geekbench 5分別以CPU及GPU跑分，可以看到GPU的成績更比上代高出60％。而且可以看到新iPad內置4GB Ram，比上代3GB Ram稍多，在多功方面亦都比上代更為出色。
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iPad 9及iPad 10跑分成續對比
iPad 9 Antutu跑分：665435
iPad 9 Geekbench5 CPU跑分：1331／3484
iPad 9 Geekbench5 GPU跑分：7453
iPad 10 Antutu跑分：733293
iPad 10 Geekbench5 CPU跑分：1576／4076
iPad 10 Geekbench5 GPU跑分：12161
當然新iPad 10另一賣點，便是將Touch ID放上電源鍵上，成功將屏幕邊框收窄（與iPad Air 5相同設計）。而屏幕質素亦與iPad Air 5睇齊，同樣Liquid Retina 屏幕擁有2360x1640 解像度、高達 500 尼特亮度，以及原色調技術，無論操作上及視覺上都比上代iPad大為提升。
當然iPad 9仍然可以在Apple官網上售賣，仍有它的賣點，如仍保留3.5mm插口、售價只需二千餘元；加上不是追求打機，而只是用來睇戲、上網，性能上iPad 9仍然是夠用的選擇。
Magic Keyboard Folio新鍵盤比較
另外，iPad 10對應全新設計的Magic Keyboard Folio，一套2件的鍵盤外殼，機座磁吸iPad 10的機背，而鍵盤則磁吸iPad 10底部的Smart Connector，因為沒有了支架，因而比上代的Magic Keyboard稍為輕巧一點（但都不算輕）。因為Magic Keyboard用上如MacBook同樣的鍵盤設計，無論鍵程回彈力、size及功能鍵都與MacBook差不多，打字手感及操作性都比舊iPad 9的Smart Keyboard好用得多。另外，新Magic Keyboard Folio可調校屏幕多角度，這亦是比舊Smart Keyboard更為優勝。
與iPad Air 5比較又如何？
當然，iPad 10的性能比不上iPad Air 5，始終A14 Bionic晶片與M1晶片的性能仍有一些距離，可以看到無論Antutu跑分，或Geekbench 5跑分，都有較為大幅距離，而且iPad Air 5內置多達8GB Ram，比起只有4GB Ram的iPad 10，論性能當然比不上。但以價錢的差距，iPad 10仍然是高性價比之選。
iPad Air 5 Antutu跑分：1131470
iPad Air 5 Geekbench5 CPU跑分：1707／7143
iPad Air 5 Geekbench5 GPU跑分：21062