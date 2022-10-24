iPad 10開箱實測，新機超輕薄超，性價比平板選擇！（與上代及Air 5對比）｜2022 iPad 10th gen正式換上新貌推出，不單換上新處理晶片，而且機身外觀更換上了如iPad Air或iPad Pro般超薄平板機身以及窄框屏幕，以及大玩顏色設計，大膽而年輕化。記者就在正式推出前入手，立刻開箱試玩，看看新機值不值得入手。



iPad 10開箱

iPad 10換上了A14 Bionic晶片，官方指效能比上代iPad 9提升近20％，而且新機機身換上了新設計，不單加入藍色、粉紅色、黃色及銀色機身選擇，配上10.9吋超窄邊框屏幕，以及與iPad Air 5同樣的電源鍵TouchID，比上代iPad 9更為吸引。記者手上的iPad 10正是「粉紅色」機身設計，看起來更像「桃紅色」，夠鮮色搶眼。跟機附送「繩織」USB Type C充電線，以及20W USB Type C充電器（對應快充功能）。

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iPad 10開箱實測（陳葦慈 攝）

跟機有齊快充及繩織USB Type C線（陳葦慈 攝）

iPad 10開箱機身細節

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因為前鏡頭改為設在機中央上方位置（橫向使用時），Facetime或Zoom等網上會議時，眼神會更加自然。（陳葦慈 攝）

Apple Pencil 1的迷思

新iPad 10對應第一代Apple Pencil，不過iPad 10改以USB Type C插口後，究竟如何配對及充電呢？如果新買第一代Apple Pencil，隨筆附送USB Type C轉Lightning轉頭，只需要利用iPad的Type C線連上筆及iPad，便可以立刻配對以及充電。當然，用家亦可以直接插一般USB Type C充電器為Apple Pencil充電。（終於不用插iPad機底充電，那麼突兀）

iPad 10比上代強多少？

性能方面，新iPad 10換上了A14 Bionic晶片，在實測跑分方面，都比iPad 9大幅提升，如Antutu綜合跑分方面，新iPad比舊機多近10％；如Geekbench 5分別以CPU及GPU跑分，可以看到GPU的成績更比上代高出60％。而且可以看到新iPad內置4GB Ram，比上代3GB Ram稍多，在多功方面亦都比上代更為出色。

iPad 9與iPad 10對比（陳葦慈 攝）

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iPad 9及iPad 10跑分成續對比

iPad 9 Antutu跑分：665435

iPad 9 Geekbench5 CPU跑分：1331／3484

iPad 9 Geekbench5 GPU跑分：7453



iPad 10 Antutu跑分：733293

iPad 10 Geekbench5 CPU跑分：1576／4076

iPad 10 Geekbench5 GPU跑分：12161



當然新iPad 10另一賣點，便是將Touch ID放上電源鍵上，成功將屏幕邊框收窄（與iPad Air 5相同設計）。而屏幕質素亦與iPad Air 5睇齊，同樣Liquid Retina 屏幕擁有2360x1640 解像度、高達 500 尼特亮度，以及原色調技術，無論操作上及視覺上都比上代iPad大為提升。

當然iPad 9仍然可以在Apple官網上售賣，仍有它的賣點，如仍保留3.5mm插口、售價只需二千餘元；加上不是追求打機，而只是用來睇戲、上網，性能上iPad 9仍然是夠用的選擇。

Magic Keyboard Folio新鍵盤比較

另外，iPad 10對應全新設計的Magic Keyboard Folio，一套2件的鍵盤外殼，機座磁吸iPad 10的機背，而鍵盤則磁吸iPad 10底部的Smart Connector，因為沒有了支架，因而比上代的Magic Keyboard稍為輕巧一點（但都不算輕）。因為Magic Keyboard用上如MacBook同樣的鍵盤設計，無論鍵程回彈力、size及功能鍵都與MacBook差不多，打字手感及操作性都比舊iPad 9的Smart Keyboard好用得多。另外，新Magic Keyboard Folio可調校屏幕多角度，這亦是比舊Smart Keyboard更為優勝。

Magic Keyboard Folio（陳葦慈 攝）

與iPad Air 5比較又如何？

當然，iPad 10的性能比不上iPad Air 5，始終A14 Bionic晶片與M1晶片的性能仍有一些距離，可以看到無論Antutu跑分，或Geekbench 5跑分，都有較為大幅距離，而且iPad Air 5內置多達8GB Ram，比起只有4GB Ram的iPad 10，論性能當然比不上。但以價錢的差距，iPad 10仍然是高性價比之選。

iPad Air 5 Antutu跑分：1131470

iPad Air 5 Geekbench5 CPU跑分：1707／7143

iPad Air 5 Geekbench5 GPU跑分：21062



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iPad Air 5 vs iPad 10 vs iPad 9（陳葦慈 攝）

iPad Air 5 vs iPad 10 vs iPad 9（陳葦慈 攝）

iPad 9、iPad 10及iPad Air 5機能規格對比

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