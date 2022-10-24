iPad Pro 2022開箱實測，M2高性能配懸浮感應更實用，以及與上代對比｜iPad Pro 2022終於升級換上了最強的M2處理器，以及加入一些新功能，再配合最新iPadOS 16.1系統，令新機實用性大增。記者同樣提早將iPad Pro 2022搶先入手，立刻開箱實測新機性能究竟提升了幾多。



iPad Pro 2022開箱

iPad Pro 2022外表與上代幾乎沒有分別，但換上了最新M2晶片，性能飛躍性大幅提升！而且更新增了「Apple Pencil 懸浮感應」功能，以及第一台Apple裝置對應Wi-Fi 6E的裝置，無異令今代iPad Pro成為市面上最強的平板電腦。開箱可以看到，跟機與上代同樣有一條繩織USB Type C線以及對應快充的充電器。

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iPad Pro 2022 12.9吋開箱上手試（陳葦慈 攝）

iPad Pro 2022基本配件與上代同樣（陳葦慈 攝）

最強Apple Silicon M2晶片

新機配備最新Apple Silicon M2晶片，內置8核心CPU，高效核心及節能核心大為提升，官方指比M1晶片快15%；同時配備10 核心GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達 35%。而且16 核心神經網絡引擎每秒可執行15.8 萬億次操作，比M1晶片多40%，令處理機器學習任務時更加強勁。記者就以Antutu以及Geekbench 5跑分測試下，iPad Pro 2022的分數／性能都比上代大幅提升，無疑對於追求高性能的用家（如需要畫CAD、3D繪圖等），新版iPad Pro都是更佳的選擇。

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2022（陳葦慈 攝）

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2022（陳葦慈 攝）

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另外，iPad Pro 配備 Wi-Fi 6E，支援最快速的 Wi-Fi 連線，因為下載速度高達 2.4Gb/s，比上一代快達 2 倍。

iPad Pro 12.9吋 2021 Antutu跑分：1111451

iPad Pro 12.9吋 2021 Geekbench5 CPU跑分：1701／7229

iPad Pro 12.9吋 2021 Geekbench5 GPU跑分：21031



iPad Pro 12.9吋 2022 Antutu跑分：1409637

iPad Pro 12.9吋 2022 Geekbench5 CPU跑分：1868／8436

iPad Pro 12.9吋 2022 Geekbench5 GPU跑分：33599



期待Apple Pencil的懸浮感應體驗

iPad Pro 2022對應Apple Pencil第二代的懸浮感應功能，屏幕與筆尖距離12mm仍可感應得到，在落筆前預覽落筆點，繪畫時可以更精準落筆。不過此功能必需要將iPad升級至iPadOS 16.1才可以使用，在截稿前仍未可以升級實試（暫時仍只是iPadOS 16，等待10月25日可升級）。

iPad Pro 2022屏幕可感應12mm內的Apple Pencil筆觸位置。（陳葦慈 攝）

iPad Pro 2022 與 iPad Pro 2021規格對比

+ 5

始終今次iPad Pro 2022實測時間太短，未能深入測試不同範疇、apps的性能，期待記者往後更深入的實試體驗更新。



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