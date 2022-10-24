AirTag 是由Apple推出，大小只有一個硬幣般大，配合藍牙、超寬頻技術，利用iPhone／iPad或Mac來準確追蹤物件的「找物神器」，不少主人更為寵物加裝AirTag 頸圈，方便尋找走失的主子。但科技再強，如果設定不當都是得物無所用。台灣fb寵物群組「米克斯傳奇」有網民主po尋人：「我要教你點用AirTag！」



做錯兩件事｜高科技AirTag頸圈無用武之地

網民Crystal Lin在台灣fb寵物群組「米克斯傳奇」出帖，表示在台灣新北市丷遠東世紀廣場看到一隻狗狗四圍跑，笑言「你給予了很多的自由讓他晚上自由自在的在遠東世紀廣場裡跑跑，你很愛他，還在頸帶放了一個AirTag……」Crystal Lin 嘗試以iPhone反向尋找AirTag主人不果，原來狗主卻做錯了兩件事：

網民Crystal Lin在台灣fb寵物群組「米克斯傳奇」出帖尋狗主

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首先「臭狗」（AirTag上印了狗狗名字）太太瘦了，好心人Crystal Lin發現「臭狗」時，是在地上檢到頸圈跟AirTag，因為「臭狗」太瘦了，頸圈根本就不合身……這是第一錯誤。

「臭狗」太瘦了，頸圈根本就不合身……這是第一錯誤。

第2個錯誤更好笑更無奈，狗主細心的在AirTag上加了狗狗的名字，可是Crystal Lin用自己iPhone查看AirTag內的資料，系統卻出現「新設定AirTag」的介面，換句話說，笑狗的主人沒做任何設定，就將空白的AirTag安裝在頸圈上……

笑狗的主人沒做任何設定，就將空白的AirTag安裝在頸圈上……

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Crystal Lin最終愛奈能助，只好離去，想不到過了幾天，她第二次在廣場撞到「臭狗」，發現他換了新的頸圈及新的AirTag，但再一次發現AirTag未進行配對設定，她打趣說「你是不是買了AirTag4個裝……」

樓主第二次在廣場撞到「臭狗」，發現他換了新的頸圈及新的AirTag，笑言傻主人應該買了AirTag4個裝……

網民都感到哭笑不得，本身也很想狗狗回到主人身邊，但狗主又真的太傻了，如果直接加裝一條寫上聯絡資料的狗帶，反而可以幫手帶「臭狗」回家。Crystal Lin無奈的留言說：「我需要把AirTag 還給你，我更想教你如何正確使用AirTag… 要不然這個AirTag 等於是沒有用的啊～～～ 」網民留言「希望主人不要再這樣讓大家操心！把狗帶回並不要放養」「飼主不一定在社團，也許您可以寫字條提醒」

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暫未成功聯絡主人

現時樓主還未跟狗主成功聯絡，只能繼續全由「臭狗」離開，有網民叫樓主不如自己配對手上的AirTag，然後讓臭狗戴回家，應該可以找到主人……也有網民懷疑這類矽膠圈強度不足，狗狗很輕易就可以扯脫，他建議狗主如果要用AirTag，就要用直接縫在項圈上的皮革套，或用其他方法加固。的確，這些最基本的步驟沒作好，再貴的科技產品也無用武之地呢。

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來源：米克斯傳奇