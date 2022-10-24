iPhone 15 傳聞｜iPhone 14 系列剛推出沒多久，彭博就傳出 iPhone 15 新機傳聞，除了早前提過 Pro Max 會改名成 Ultra 外，近日更傳出將改用鈦金屬邊框，以及和 Pro 機有著明顯的規格差異。



彭博記者 Mark Gurman 爆出，iPhone 15 系列將沒有「Pro Max」，而改成「Ultra」，同時也是 iPhone 第一部配備 USB-C 的機型。以往 Pro 和 Pro Max 兩款機型的分別，主要是在螢幕大小和電量上，而根據最新的消息分析，iPhone 15 Pro 雖同樣改用 USB-C，不過只有一個前置鏡頭，以及儲存空間保留在 128GB 起跳。

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雙前置鏡頭iPhone(圖片來源：The Verge）

而 iPhone 15 Ultra 即會升級成雙前置鏡頭設計，儲存空間也沒有 128GB 選擇，將由 256GB 起跳。根據爆料者的分析，用家能透過雙鏡頭拍攝更立體的自拍影片，可能是為了將會推出的 AR 眼鏡而設。另外，郭明錤亦爆出 iPhone 15 Ultra 將會首次配置 Apple 自家的潛望式相機，就算不用 3 鏡頭，也能透過一支鏡達到高倍率的光學變焦。

(圖片來源：4RMD）

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著名的 Twitter 爆料人「LeaksApplePro」最新的貼文中，分享 iPhone 15 Ultra 將會採用鈦金屬邊框設計，比起現時的不鏽鋼物料，鈦金屬將會減輕 iPhone 重量，而且更加耐用﹑防刮。雖然鈦金屬有以前好處，不過成本比不鏽鋼高，如果鈦金屬傳聞成真的話，iPhone 15 Ultra 的價格有機會提高。

The iPhone 15 Ultra will be made out of titanium. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 20, 2022

iPhone 15 Ultra 5大傳聞



1）首部 USB-C iPhone

2）儲存空間由 256 GB 起

3）首次配置 Apple 自家潛望式相機

4）加入雙前置鏡頭

5）改用鈦金屬邊框設計

