iOS 16.1 今日（10月25日）終於開放給 iPhone 用家下載更新，今次加入了不少實用的新功能，如 iOS 16 被用家批評有誤導性的電池百分比靜態圖示，已重新設計成會根據電量改變顯示。同時，也修復了多達 5 個系統漏洞，雖目前未有新版本的電池續航力報告，但就更新的功能和修正而言，仍建議用家更新。



1）重新設計電池百分比

iOS 16 回歸用家推崇的實用功能－手機電池百分比，不過現時打開數字顯示後，電池百分比會顯示「滿格」的靜態圖，令用家有點混亂。iOS 16.1 將參考用家和設計師建議，把只有數字變化改成，電池圖示也會根據電量調整，更加直觀了解現時電量情況。

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重新設計電池百分比

2）iCloud 共享圖庫

iOS 16公布時提到的 iCloud 共享圖庫，終於在 iOS 16.1 版本中推出，可以讓 5 個用家共享同一照片圖庫，包括儲存﹑編輯﹑刪除等。當然，用家仍可以選擇拍攝到的照片，是否直接共享，非常適合用來共享家庭和旅遊照片。

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可以查看即時比分（MacRumors 圖片）

3）即時動態

iPhone 14 Pro 系列的「動態島」和鎖定畫面，將支援顯示第三方 App 的即時動態，即可以用來查看運動賽事比分﹑追蹤外賣App和Uber叫車進度等，估計未來將有更有 App 推出「動態島」的即時動態功能。

4）調整背景圖片設定

iOS 16.1加強背景圖片設定功能，只要在鎖定畫面中長按，再按「自訂」，就能快速更改鎖機畫面和解鎖後的桌面圖片。

5）新截圖編輯設計

iOS 16.1 版本在截圖後，當用家完成編輯時，會在左上角出現選單，而不是在底部出現，方便用家按「完成」後，直接選擇想要的操作，同儲存地方﹑刪除或複製。

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6）銀包更新

除了 iCloud 外，新增的「鎖匙共享」可透過「訊息」和 WhatsApp，安全地共享「銀包」中的車匙、酒店房間鎖匙和其他鎖匙。同時，iOS 16.1 允許用家刪除「銀包」（Wallet App），不過要留意刪除後會令Apple Pay﹑交通卡無法正常使用，Apple 加入這功能應為避免涉及壟斷問題。

iPhone 錯誤修正與漏洞修正

建議 iPhone 用家更新 iOS 16.1 的另一個原因，就是這次修復了多個漏洞，包括：iPhone 14 Pro 在測試版中發現的 GPS 定位嚴重錯誤﹑已刪除的對話可能仍會出現在「訊息」內﹑使用「單手模式」時無法查看「動態島」內容﹑使用 VPN App 時可能無法連接 CarPlay﹑修正安全性錯誤。

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