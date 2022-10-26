近期多個訂閱服務加價，如 YouTube Premium﹑Disney+，現在連 Apple Music 都宣布加價，而且連同 Apple TV+ 和 Apple One 的月費都會一併加價。香港版的訂閱收價同樣受到影響，雖然加價的幅度不算太高，但亦不妨趁這機會對比其他平台的方案，再考慮加價後的訂閱計劃。



Apple Music 加價

今次 Apple Music 加價後，把個人計劃的月費由每月 $58 加至 $63，加幅約 8.6%；家庭計劃則由 $88 加至 $98，加幅約 11.3％。本身計劃內的服務內容和 1 個月免費試用沒有改變。根據 9To5Mac 的報導，Apple Music 調整價格的原因是，音樂版權的成本增加。同時，加價後音樂人在 Apple Music 受賺到的收入，亦會因此提升。

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香港版Apple Music新收費（Apple Music 官網截圖）

早前消委會曾比較 7 大熱門的音樂串流平台，此前有多個平台的月費都是 $58，在同一收費下，Apple Music 能提供最多 24 位元／192 kHz 的無損音樂，因此在比較中突圍而出。今次加價後，基本月費成為 7 個音樂串流平台中最高，不過考慮到支援高解析度無損音樂，性價比還是非常高。

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資料來源：Apple