烤肉盤／電燒烤爐｜天氣轉涼，除了打邊爐，不如玩玩新意思，在家中燒烤也另有一番風味。正所謂「打邊爐最緊要個爐」，其實燒烤道理也是一樣，用錯烤肉盤／電燒烤爐，輕則令家中充滿油煙，重則爐具隨時起火。



消委會今年曾評測市面上 11 款電燒烤爐，包括億世家﹑伊瑪牌﹑Récolte﹑Cuisinart等熱門煮食家電品牌，當中各款式的價格由 $359至$2,499 不等。在消委會的報告中發，電燒烤爐的安全性非常參差。

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大宇「SG-2717G」在模擬保護裝置（即溫度控制器）失靈時的測試中，操作約 3 分鐘後開始冒煙和著火，並且燒溶電燒烤爐內的塑膠物料，有機會構成潛在的火警危險。就算用那一款電燒烤爐，如發現機身溫度異常，就應馬上暫停使用。

👇👇消委會 11 款電燒烤爐評測結果👇👇

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在家中燒烤／燒肉，其中一個要面對的問題就是油煙。市面上亦有推出一些無煙燒烤爐，主要是用獨特的設計，令油脂和肉汁不會直接滴在火源上，同埋烤盤會有波浪紋，幫助排走油份。機身加入吸風口或水盤，以減少燒烤時的油煙問題。要選擇一部合適的無煙燒烤爐，就要考慮以下 4 大因素。

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👇👇無煙燒烤爐4個要考慮的因素👇👇

資料來源：消委會