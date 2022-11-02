iOS 16.1 重新設計的電量顯示方式，收到很多已更新用家的推崇，不過同時在新版本中，發現正常使用 Wi-Fi 的網絡環境下，iPhone會不定期自動斷開連線，甚至在待機的情況下，iPhone 的 Wi-Fi也會自動斷線。想解決這一個問題，就要以下三個 iPhone 設定。



1）關閉網路與無線設定

根據「iPhonetricks」網站的分析，iOS 16.1 令 Wi-Fi 斷線很機會是軟件 Bug，可以在「系統」中選擇「私隱與保安」＞「定位服務」，到最底點擊「系統服務」，把「網路與無線」關閉。這操作不會令 Wi-Fi 和流動數據失效，但令限制藍牙﹑Wi-Fi和超寬頻效能，「iPhonetricks」指這設定能解決WiFi斷線情況。

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2）關閉Wi-Fi補助

另外，也可以在「設定」中，點擊「流動網絡」，把「Wi-Fi輔助」關閉。讓手機不會在 Wi-Fi 連線狀態不佳時，自動使用流動數據，減少 iPhone 誤以為 Wi-Fi 連線不佳自動斷線情況。

3）重置網路設定

如重新開機能解決大部分電器問題一樣，這個 bug 可以嘗試重置一次 iPhone 的網路設定，透過「設定」＞「一般」＞「轉移或重置iPhone」，選擇「重置網路設定」更新一次 iPhone 的網路連線。

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iOS 16 中，部分 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 出現相機震動和對焦問題，iOS 16.1 版本也針對問題作出修復。不過，有網民指更新後，開相機 1~3 秒仍未能對焦，感覺好更改焦距時的情況，因此認為 iOS 16.1 的修正仍有漏洞。

資料來源：iPhonetricks