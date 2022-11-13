PS5 11月抽籤搶PS5｜早前og-On及豐澤繼續推出直購PS5，PlayStation亦推出PS5抽籤。如果仍未搶購到，Aeon今次11月又再推出PS5抽籤，今次同樣有多個版本可以選擇，包括除了淨機連耳機外，還有God of War套裝版本等 。



AEON PS5 11月抽籤詳情



AEON今次又再有PS5主機俾大家抽籤購買，而且還有4款不同套餐選擇。

登記日期：即日至11月17日23:59

抽籤日期：11月18日

查詢結果及付款日期：2022年11月18日 至11月20日23:59

取貨日期：2022年11月(未定) 確實日期將會另行通知

取貨地點可選擇AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角、AEON STYLE 油塘、AEON荃灣店、大窩口店、荔枝角店、九龍灣店、屯門店及九龍城店

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝

👉PlayStation 5 數位版主機

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)

👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝

利用消費券購機最好機會（林勇攝）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

+ 13

👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

AEON PlayStation 5 主機：

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝

👉PlayStation 5 數位版主機

👉PlayStation 5 主機(光碟版) God of War Ragnarök 套裝 (附額外DualSense 無線控制器 - 午夜黑)

👉PlayStation 5 主機(光碟版) Horizon Forbidden West 套裝

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）